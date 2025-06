Les Pays-Bas améliorent les capacités du C-390 grâce à un système aéromédical

Un système d'évacuation aéromédicale sur KC-390

Embraer et l'État néerlandais ont signé aujourd'hui un contrat historique portant sur la livraison d'un système d'évacuation aéromédicale de pointe pour la flotte C-390 Millennium de l'armée de l'air royale néerlandaise. Le contrat, qui comprend une commande ferme et sept bons de commande, a été signé aujourd'hui par le vice-amiral Jan Willem Hartman (MSc), commandant du commandement du matériel et des technologies de l'information, et Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security, lors d'une cérémonie au Salon du Bourget.

Un module médical roll-on/roll-off

Au cœur du système aéromédical se trouve un module médical roll-on/roll-off, une unité autonome et transportable par avion qui fonctionne comme un mini-hôpital. Il permet de traiter et de transporter des patients, y compris ceux qui ont besoin d'une assistance respiratoire complète. Sa conception permet également de transporter des patients infectés, tout en protégeant le personnel médical et l'équipage.

Une installation rapide

Tous les composants du système aéromédical sont entièrement compatibles avec le système de manutention du fret (CHS) du C-390 et peuvent être rapidement installés par la rampe arrière de l'avion, ce qui garantit une intégration et un déploiement sans faille. Ce système innovant améliorera considérablement la capacité des Pays-Bas à mener des opérations humanitaires, de secours en cas de catastrophe et de médecine militaire. « Ce système élargira les capacités opérationnelles de notre flotte de C-390 Millennium, les transformant en une installation médicale aérienne modulaire capable de fournir des soins vitaux tant dans les airs qu'au sol. Grâce à ces nouvelles capacités, nous serons en mesure de fournir une aide vitale lorsque cela sera le plus nécessaire », a déclaré le vice-amiral Jan Willem Hartman, commandant du commandement du matériel et des technologies de l'information de l'armée de l'air royale néerlandaise.

Une évolution majeure

« L'intégration de ce système aéromédical représente une avancée majeure dans l'évolution du C-390 Millennium », a déclaré Bosco Da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. « Nous sommes fiers d'aider les Pays-Bas à renforcer leurs capacités d'intervention aéromédicale grâce à cette solution innovante et prête à l'emploi. Ce système médical modulaire, qui permettra de sauver de nombreuses vies tout au long de la durée de vie opérationnelle de l'avion, est un exemple éloquent du remarquable potentiel d'évolution du C-390. »