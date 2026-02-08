Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR
Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR
© C. Waste - NASA / JPL
Pierre-François Mouriaux
Dominiue NICOLAS

publié le 08 février 2026 à 07:00

2415 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR

Début janvier, dans le cadre du vote du budget de la Nasa, le Congrès des Etats-Unis a largement atténué les sévères coupes budgétaires proposées par l'administration Trump pour les missions scientifiques de l’agence, dont celles relevant de l'exploration planétaire. Plusieurs jours avant l'annonce officielle, des documents préliminaires du sous-comité Commerce, Justice et Science (CJS) laissaient déjà peu de doute sur l'issue de ce budget 2026.

Si de nombreuses missions scientifiques actuellement en vol ou en cours de développement n'auraient pas survécu aux réductions budgétaires proposées par la Maison Blanche dans cette catégorie, presque toutes semblent finalement avoir bénéficié d'un soutien au Congrès. Pour l'exploration planétaire, même les missions de l'Agence spatiale européenne EnVision (Vénus),

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Sophie Adenot et son équipage arrivés en Floride
Espace

Sophie Adenot et son équipage arrivés en Floride

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 6 février, le prochain équipage à destination de la Station spatiale internationale est arrivé au Centre spatial K ...

Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »
Défense

Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »

Le général Gaudillière, commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse (BAAC) a procédé à une nouvelle dispersion de chasseurs, suivie de deux raids Scalp-EG. Un exercice Topaze qui a embar ...

Latitude en passe de décrocher un contrat multi-vol
Espace

Latitude en passe de décrocher un contrat multi-vol

La société de lancement Latitude et la filiale WiseSat de la holding suisse WiseKey ont annoncé ce jeudi 5 février la signature d’un accord commercial pour évaluer le déploiement d’une partie d’une co ...

Pierre-François Mouriaux
Dominiue NICOLAS
08/02/2026 07:00
2415 mots

Espace

Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR

Début janvier, dans le cadre du vote du budget de la Nasa, le Congrès des Etats-Unis a largement atténué les sévères coupes budgétaires proposées par l'administration Trump pour les missions scientifiques de l’agence, dont celles relevant de l'exploration planétaire. Plusieurs jours avant l'annonce officielle, des documents préliminaires du sous-comité Commerce, Justice et Science (CJS) laissaient déjà peu de doute sur l'issue de ce budget 2026.

Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR
Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR

Si de nombreuses missions scientifiques actuellement en vol ou en cours de développement n'auraient pas survécu aux réductions budgétaires proposées par la Maison Blanche dans cette catégorie, presque toutes semblent finalement avoir bénéficié d'un soutien au Congrès. Pour l'exploration planétaire, même les missions de l'Agence spatiale européenne EnVision (Vénus), Mars Express et ExoMars/Rosalind Franklin, auxquelles la Nasa participe, ont

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Sophie Adenot et son équipage arrivés en Floride
Espace

Sophie Adenot et son équipage arrivés en Floride
Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »
Défense

Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »
Latitude en passe de décrocher un contrat multi-vol
Espace

Latitude en passe de décrocher un contrat multi-vol