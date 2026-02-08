Les misères de la mission de retour d’échantillons martiens MSR

Réservé aux abonnés
Début janvier, dans le cadre du vote du budget de la Nasa, le Congrès des Etats-Unis a largement atténué les sévères coupes budgétaires proposées par l'administration Trump pour les missions scientifiques de l’agence, dont celles relevant de l'exploration planétaire. Plusieurs jours avant l'annonce officielle, des documents préliminaires du sous-comité Commerce, Justice et Science (CJS) laissaient déjà peu de doute sur l'issue de ce budget 2026.
Si de nombreuses missions scientifiques actuellement en vol ou en cours de développement n'auraient pas survécu aux réductions budgétaires proposées par la Maison Blanche dans cette catégorie, presque toutes semblent finalement avoir bénéficié d'un soutien au Congrès. Pour l'exploration planétaire, même les missions de l'Agence spatiale européenne EnVision (Vénus), Mars Express et ExoMars/Rosalind Franklin, auxquelles la Nasa participe, ont
