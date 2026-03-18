Un Bedex centré sur les drones
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© Gaétan Powis
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 18 mars 2026 à 07:00

644 mots

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Un Bedex centré sur les drones

Ce premier salon défense belge était orienté sur le domaine des drones aériens : développement, production, systèmes complets… mais aussi dans le domaine anti-drone. Plusieurs industriels étaient aussi présents en vue de conquérir de nouveaux marchés en Belgique.

Du 13 au 15 mars, Bruxelles accueillait le Bedex, le tout premier salon défense belge. Les drones avaient une place centrale au niveau des exposants mais aussi des annonces. La plus importante concerne la coopération entre Airbus et Kratos. Concrètement, l’avionneur européen cherche à proposer un drone d’accompagnement autonome

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Gaétan Powis
Gaétan Powis
18/03/2026 07:00
644 mots

Défense

Un Bedex centré sur les drones

Ce premier salon défense belge était orienté sur le domaine des drones aériens : développement, production, systèmes complets… mais aussi dans le domaine anti-drone. Plusieurs industriels étaient aussi présents en vue de conquérir de nouveaux marchés en Belgique.

Un Bedex centré sur les drones
Un Bedex centré sur les drones

Du 13 au 15 mars, Bruxelles accueillait le Bedex, le tout premier salon défense belge. Les drones avaient une place centrale au niveau des exposants mais aussi des annonces. La plus importante concerne la coopération entre Airbus et Kratos. Concrètement, l’avionneur européen cherche à proposer un drone d’accompagnement autonome pour les avions de combat Eurofighter de la Force aérienne

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