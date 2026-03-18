Un Bedex centré sur les drones

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Ce premier salon défense belge était orienté sur le domaine des drones aériens : développement, production, systèmes complets… mais aussi dans le domaine anti-drone. Plusieurs industriels étaient aussi présents en vue de conquérir de nouveaux marchés en Belgique.
Du 13 au 15 mars, Bruxelles accueillait le Bedex, le tout premier salon défense belge. Les drones avaient une place centrale au niveau des exposants mais aussi des annonces. La plus importante concerne la coopération entre Airbus et Kratos. Concrètement, l’avionneur européen cherche à proposer un drone d’accompagnement autonome
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Ce premier salon défense belge était orienté sur le domaine des drones aériens : développement, production, systèmes complets… mais aussi dans le domaine anti-drone. Plusieurs industriels étaient aussi présents en vue de conquérir de nouveaux marchés en Belgique.
Du 13 au 15 mars, Bruxelles accueillait le Bedex, le tout premier salon défense belge. Les drones avaient une place centrale au niveau des exposants mais aussi des annonces. La plus importante concerne la coopération entre Airbus et Kratos. Concrètement, l’avionneur européen cherche à proposer un drone d’accompagnement autonome pour les avions de combat Eurofighter de la Force aérienne
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte