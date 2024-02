Les livraisons d'Airbus n'ont toujours pas retrouvé leur volume de 2019

Airbus prévoit près de 800 livraisons en 2024

Airbus prévoit de livrer près de 800 avions commerciaux en 2024. Une nouvelle progression par rapport à 2023, année durant laquelle le constructeur avait livré 735 appareils contre 663 en 2022. La sortie de crise s'amplifie donc. Mais, Airbus n'a toujours pas retrouvé son volume d'avant la pandémie. En 2019, 863 avions avaient été livrés, générant 54,8 Md€ de chiffre d'affaires. L'année 2025 s'annonce donc comme le retour à la situation d'avant et 2026 celle du retour à la croissance sur les livraisons d'avions commerciaux.

65,4 Md€ de chiffre d'affaires en 2023 contre 70,5 Md€ en 2019

Dynamisé par un plus grand nombre de livraisons, le chiffre d'affaires global d'Airbus a logiquement progressé de 11 % en 2023 par rapport à 2022 mais il manque encore 5 Md€ pour retrouver le montant de l'année 2019, soit 70,5 Md€, voire même le dépasser en 2024 si les autres activités du groupe enregistrent de leur côté de nouvelles progressions. Après avoir plafonné à un peu plus de 6 Md€ de chiffre d'affaires sur les années 2019, 2020 et 2021, le chiffre d'affaires d'Airbus Helicopters a franchi un nouveau palier en 2022 à 7 Md€ et a réussi à s'améliorer l'année dernière (7,34 Md€).

Airbus ne profite pas de l'effort de défense européen depuis l'invasion de l'Ukraine

Privé de lanceurs, Airbus Defence and Space ne profite pas non plus de l'effort de défense européen depuis l'invasion de l'Ukraine. En 2019, le chiffre d'affaires s'était élevé à 10,9 Md€. Quatre ans plus tard, il s'est juste arrondi de 600 M€. Ce qui est peu avec une rentabilité qui s'est à nouveau dégradée après un bénéfice d'exploitation de 568 M€ en 2021 et qui s'est élevé à 220 M€ l'année dernière.