Les Gulfstream G500 et G600 enfin certifiés… Par Transport Canada

Les G500 et G600 certifiés par Transports Canada...

L’affaire avait pris une dimension inconnue jusqu’alors, mais elle est désormais réglée… Ou du moins en partie. Transport Canada a enfin certifié les Gulfstream G500 et G600 après une longue attente, qui s’est étalée plus exactement sur presque six ans. La certification des deux jets de Gulfstream intervient après la saillie du président des Etats-Unis, Donald Trump, en janvier 2026 qui avait de son côté menacé de « décertifier » les jets d’affaires de Bombardier et de leur imposer un droit de douane à hauteur de 50 % devant la lenteur de Transports Canada à certifier les jets d’affaires de Gulfstream. Mais qu’importe puisque depuis le 15 février les G500 et G600 du constructeur aéronautique de Savannah ont reçu l’approbation de l’administration canadienne, la FAA l’ayant de son côté certifié à la mi-octobre 2019, quelques mois après la certification du G600, intervenue elle fin juin 2019.

... Mais pas encore les G700 et G800

Reste deux autres appareils de Gulfstream que Transports Canada devra certifier à leur tour, plus précisément les G700 et G800. Ce dernier étant le fer de lance de l’avionneur américain. Avec une autonomie de 14 816 km (soit 8 000 nautiques) le biréacteur haut de gamme est capable de rallier Paris à Los Angeles ou encore New York à Hong-Kong. Aussi bien le G700 que le G800 sont en concurrence directe avec la gamme Global de Bombardier, le G700 avec le Global 7500 et le G800 avec le Global 8000 -ce dernier ayant une autonomie légèrement inférieure à celle de l’appareil de Gulfstream, d’à peine 200 km, mais avec deux passagers supplémentaires-.

Le Falcon 10X en embuscade

Bientôt se joindra à cette liste de jets haut de gamme grande autonomie le dernier né de Dassault Aviation, le Falcon 10X dont la sortie d’usine est prévue sous peu. Avec une cabine de 2,03 m de haut et 2,77 m de large, il entrera en concurrence directe avec le Bombardier Global 7500 et le Gulfstream G700, avec pour avantage une cabine plus spacieuse, dont les dimensions sont inspirées de celles du Falcon 6X.