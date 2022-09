Les forces armées brésiliennes acquièrent 27 hélicoptères H125

27 H125...

Les forces armées brésiliennes, par l'intermédiaire du Comité de coordination du programme d'avions de combat (COPAC), ont fait l'acquisition de 27 hélicoptères H125 monomoteurs afin de renforcer les capacités de formation de la marine et de l'armée de l'air brésiliennes. Le H125 sera produit dans la ligne d'assemblage final du H125 située à Itajubá, au Brésil, dans l'usine d'Helibras où sont également assemblés les H225M destinés aux forces armées brésiliennes. Ces nouveaux hélicoptères remplaceront les vieillissants AS350 et Bell 206 actuellement en service dans l'armée de l'air et la marine brésiliennes respectivement.

...Avec treuil et crochet...

" Ce contrat d'achat conjoint représente la réalisation d'un projet qui équipera l'armée de l'air et la marine brésiliennes d'appareils modernes qui répondront aux besoins des forces pour les 30 prochaines années ", a déclaré le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant-brigadier Carlos de Almeida Baptista Junior. Les nouveaux hélicoptères H125 seront équipés d'un cockpit à double vitrage G500H TXi et d'un VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display) et seront compatibles avec l'utilisation de lunettes de vision nocturne (NVG). Ils comprendront également différents types d'équipements de mission tels qu'un treuil et un crochet afin que la formation des futurs pilotes soit aussi représentative que possible de leurs missions.

... Qui s'ajouteront à la flotte actuelle de 156 hélicoptères

Les forces armées brésiliennes exploitent actuellement un total de 156 hélicoptères Airbus déployés à partir de ses huit bases à travers le pays. Sa flotte va du monomoteur léger de la famille Ecureuil à l'hélicoptère lourd polyvalent H225M (la version navale développée par Helibras), soit respectivement 67 et 41 hélicoptères, pour couvrir un large éventail de missions telles que le transport tactique, les missions de recherche et de sauvetage et le soutien aux populations civiles. Le H125 a accumulé plus de 37 millions d'heures de vol avec plus de 5350 hélicoptères actuellement en service. Ce modèle, connu pour sa robustesse et sa polyvalence, est largement utilisé dans les missions de haute performance.