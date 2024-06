Les États-Unis ont tiré avec succès un missile balistique intercontinental Minuteman III

Tir d'essai d'un Minuteman III

Ce 4 juin à 00h56 (09h56 heure de Paris), le pas de tir de la base spatiale de Vandenberg (Californie, États-Unis) s'illuminait dans la nuit noire. L'Air Force Global Strike Command et la Space Force ont conjointement tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III dans le cadre d'un essai. Pour l'occasion, le missile était équipé d'un seul véhicule de rentrée. Pour rappel, les ICBM Minuteman III sont mirvés et donc, normalement équipés d'un certain nombre d'ogives thermonucléaires, celles-ci étant chacune placées dans un véhicule de rentrée, permettant à l'ogive stratégique de rentrer dans l'atmosphère sans se désagréger.

Pour revenir sur l'essai, le véhicule de rentrée d'essai s'est écrasé comme prévu au sein du site d'essai Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site (atoll de Kawjalein, îles Marshall). Sur place, différents types de capteurs optiques, radars, de télémétrie,... ont suivi la phase terminale, soit la rentrée dans l'atmosphère du véhicule de rentrée jusqu'à la fin de son vol. Aucune information n'a été donnée sur la fin du vol mais il est presque certain qu'il s'est écrasé au sein du polygone d'essai de l'US Army, non loin de l’atoll de Kwajalein, dans les eaux du Pacifique.

Ce tir d'essai peut sembler assez classique, le communiqué de presse précisant que ce type de tir d'essai avait déjà été effectué depuis plus de 300 fois. Cependant, pour ce "simple" tir de missile stratégique, il faut des mois de préparation en amont, en lien avec de nombreuses agences gouvernementales américaines mais aussi étrangères ; il s'agit du tir d'un missile normalement équipé pour raser plusieurs villes à l'aide de têtes thermonucléaires. Pour éviter le moindre malentendu, les autres pays dotés d'armes stratégiques sont prévenus de ce tir d'essai. Un second tir est prévu le jeudi 6 juin. Ce dernier est un report d'un tir d'essai de Minuteman III qui devait avoir lieu en février mais a été reporté suite aux inondations du site de Kwajalein.

De fait, ces tirs d'essais de missiles stratégiques n'ont aucun lien avec une actualité quelconque. Ils servent d'abord et avant tout à confirmer le bon fonctionnement d'un des vecteurs stratégiques américains. Inversement, c'est aussi le moyen de démontrer à d'autres pays, potentiellement hostiles et détenteurs d'armes stratégiques, que la dissuasion nucléaire fonctionne. Pour information, l'Air Force Global Strike Command a précisé que le Minuteman III était précédemment situé dans les silos de la base aérienne F.E. Warren (Wyoming, États-Unis). Le missile a été désassemblé, placé au sein de semi-remorques spécifiques et ce, sous bonne garde, jusqu'à son arrivée en Californie, où il a été réassemblé.