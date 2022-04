Le missile stratégique Minuteman sera remplacé par le Sentinel

Le 5 avril dernier, le Secrétaire de l'Armée de l'air américaine a officiellement renommé le missile stratégique "Ground Based Strategic Deterrent" par le LGM-35A Sentinel. Ce missile, en cours de développement aux États-Unis, devra remplacer les missiles LGM-30 Minuteman en service depuis les années 70 au sein de l'USAF. Il sera modulable afin d'incorporer les futures technologies sans devoir redévelopper un nouveau missile intercontinental. Le développement s'est aussi concentré sur la maintenance de ces missiles afin d'en diminuer les coûts. En termes de calendrier, quelques dates sont déjà disponibles :

Un premier vol d'essai devrait avoir lieu en 2023.

L' Initial Operational Capability (IOC) devrait être atteinte pour 2029,

(IOC) devrait être atteinte pour 2029, Les missiles devraient être opérationnels pour 2036 et le rester à minima jusque 2070

Le Sentinel rejoint donc la famille de missiles terrestres stratégiques aux côtés des Atlas, Titan, Minuteman et Peacekeeper. Tout comme les Minuteman, ils seront basés sur les bases de F.E. Warren (Wyoming), Minot (Dakota du Nord) et Malmstrom (Montana). La phase de développement de fabrication est assurée par Northrop Grumman depuis 2020 et ce, pour un contrat de 13,3 milliards de dollars.