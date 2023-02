Les États-Unis et les Émirats arabes unis: vente potentielle de chasseurs furtifs F-35 et de drones MQ-9 Reaper pour près de 23 Milliards de dollars

Des préoccupations concernant les liens étroits entre les ÉAU et la Chine

Les deux pays discutent depuis plusieurs années d'un accord potentiel de 23,3 milliards de dollars pour 50 chasseurs F-35A de Lockheed Martin, 18 drones MQ-9B de General Atomics et des munitions air-air et air-sol. Ces discussions ont connu plusieurs obstacles au fil du temps, incitant l'armée de l'air des EAU à envoyer une lettre au Pentagone en 2021 pour retirer ses lettres d'offre et d'acceptation pour les plates-formes.

Il n'a pas précisé les points de friction actuels, mais Washington s'est inquiété des liens étroits entre les EAU et la Chine, et s'est interrogé sur la capacité d'Abou Dhabi à protéger les technologies militaires américaines. Plus précisément, les États-Unis se sont opposés au contrat des Émirats avec le fournisseur chinois de 5G, Huawei, craignant que le réseau chinois puisse compromettre technologiquement le F-35, et ont pointé du doigt ce qu'ils pensent être une installation militaire chinoise construite dans un port des EAU.

Brown a expliqué que les États-Unis s'attendent à continuer leur dialogue avec les ÉAU pour s'assurer que tous les transferts de défense répondent à leurs objectifs stratégiques mutuels visant à construire un partenariat de sécurité plus fort, interopérable et capable, tout en protégeant la technologie américaine.

Un accord qui a émergé après la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis

Si les deux parties parviennent finalement à un accord, Brown a déclaré que cela prendra "plusieurs années" avant que ces avions et munitions ne parviennent aux EAU. Le chemin initial vers l'accord potentiel de chasseurs furtifs est apparu après la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis dans le cadre des accords d'Abraham en 2020. Puis, à la fin de 2020, dans les derniers jours de l'administration Trump, Washington a publiquement annoncé son intention de poursuivre l'accord. Mais en avril 2021, la nouvelle administration Biden a déclaré qu'elle devait examiner l'accord avant de déterminer s'il pouvait se poursuivre.

Les négociations pour la vente des F-35 et des drones MQ-9 Reaper se poursuivent donc, mais leur issue reste incertaine. Les relations entre les Émirats arabes unis et les États-Unis ont été mises à rude épreuve ces dernières années, en raison notamment de la position de l'administration Biden sur les droits de l'homme et de ses préoccupations concernant les relations entre les Émirats et la Chine. Les discussions se poursuivent, mais il reste à voir si un accord sera conclu et quand les avions et les drones arriveront aux Émirats arabes unis.

La vente de chasseurs F-35 et de drones MQ-9 Reaper aux Émirats arabes unis est un enjeu important pour les États-Unis, qui cherchent à renforcer leur position dans la région et à contrer l'influence de la Chine. Les Émirats, quant à eux, cherchent à moderniser leur armée et à se doter d'équipements militaires de pointe pour faire face aux menaces régionales et internationales.

Les négociations en cours montrent que les relations entre les deux pays sont toujours complexes et que la question de la vente d'armes est loin d'être résolue. Mais si un accord est conclu, il aura des implications importantes pour la sécurité et la stabilité de la région.