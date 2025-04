Les Embraer E190-E2 et E195-E2 obtiennent la certification de type en Mongolie

Certification MCAA

Les Embraer E190-E2 et E195-E2 ont reçu des certificats d'acceptation de type de la part de l'autorité de l'aviation civile de Mongolie (MCAA). Cette étape importante ouvre la voie à l'introduction de la famille E-Jets E2 sur le marché aéronautique mongol en pleine croissance. La certification fait suite à des évaluations rigoureuses menées par la MCAA et s'aligne sur les normes aéronautiques mondiales déjà respectées par l'avion grâce aux certifications de la FAA (États-Unis), de l'EASA (Europe), de l'ANAC (Brésil), de la CAAS (Singapour) et de la CAAC (Chine). "La certification ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales alors que nous continuons à étendre notre présence en Mongolie. L'E2 est prêt à devenir un atout stratégique pour les transporteurs mongols qui cherchent à moderniser leurs flottes et à développer leurs réseaux", a déclaré Martyn Holmes, directeur commercial d'Embraer Commercial Aviation.

Une présence en Mongolie depuis 2018

La présence d'Embraer en Mongolie a débuté en 2018, lorsque l'ERJ 145 est entré en service auprès d'Aero Mongolia. En 2019, Hunnu Air, la plus grande compagnie aérienne privée du pays, a ajouté deux E190 à sa flotte, tirant parti de leur efficacité et de leur polyvalence pour desservir les routes nationales et internationales entre la Mongolie et les pays/régions voisins. Plus récemment, en 2023, Hunnu Air a lancé des services directs entre Ulaanbaatar et Beijing Daxing en utilisant des E-Jets. Ces étapes soulignent le partenariat de longue date d'Embraer avec les compagnies aériennes mongoles pour faire progresser les capacités aéronautiques du pays.