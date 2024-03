Les Embraer E190 et E195-E2 autorisés à effectuer des vols ETOPS-120

E190-E2 et E195-E2 plus 120 minutes

Embraer a obtenu l'agrément ETOPS (extended twin-engine operations) de 120 minutes pour les E190-E2 et E195-E2 auprès de l'ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) soit l'autorité brésilienne chargée de l'aviation civile, mais également de la FAA (Federal Aviation Administration) et de l'EASA (European Union Aviation Safety Agency). Cette capacité permet aux opérateurs de l'E2 d'emprunter des itinéraires directs non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées, ce qui leur permet d'économiser du temps et du carburant.

Des conséquences de la pandémie

L'octroi de la capacité ETOPS-120 témoigne de la conception de l'avion et de la maturité des systèmes ; la certification ETOPS exige que la flotte d'avions en exploitation atteigne des jalons d'heures de vol cumulées. La certification ETOPS pour l'E2 arrive plus tard que prévu en raison de la pandémie mondiale qui a considérablement réduit les opérations aériennes, ralentissant ainsi l'accumulation des heures de vol requises.

La région Asie-Pacifique en vue

" L'ETOPS est une capacité supplémentaire importante pour l'E2 et un facteur clé pour augmenter les ventes, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les compagnies aériennes qui empruntent des itinéraires avec un temps de déroutement allant jusqu'à 120 minutes pourront emprunter des routes plus droites, plus rapides et plus économes en carburant, et auront accès à davantage d'aéroports de déroutement. La capacité ETOPS est une nouvelle optimisation de l'E2 ", a commenté Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation.