Les créations de compagnies maintenues à la hausse en 2022

Même dans des périodes tendues pour le transport aérien international, de nouvelles compagnies aériennes continuent à se créer à travers le monde, ce qui montre encore une fois l'extrême résilience dont le secteur aérien international fait preuve. Ainsi, selon des chiffres communiqués par l'IATA (Association internationale de transport aérien), un total de 39 compagnies aériennes internationales a été créé durant l'année 2022.­

La pandémie a favorisé la création de "start-ups"

Ce chiffre revient quasiment au niveau pré-crise de 2019 (42 créations de compagnies), après une forte chute de naissances en 2020 (29 au total), suivie par un fort rebond de créations en 2021 (58 créations de compagnies aériennes). Ce fort sursaut s'explique par le fait que, malgré le fort degré de concurrence et les nombreux défis auxquels l'industrie du transport aérien a dû et doit encore faire face, la pandémie a aussi favorisé la création de ­«­start-up », notamment grâce à la grande proportion d'avions de seconde main qui était disponible à cette période, avec des tarifs de leasing beaucoup plus abordables.­ Sur les trois dernières années, le nombre de disparitions de compagnies aériennes (suppression déŽnitive de l'AOC ou certiŽcat de transport aérien) aussi bien que les mises en sommeil (transporteurs opérant moins de dix vols par mois) ont fortement baissé, avec seulement quinze disparitions de compagnies aériennes en 2022 (contre 35 en 2021 et 53 en 2020). En 2021 et 2022, le nombre de naissances de compagnies aériennes était donc plus important que celui des disparitions, ce qui a créé un accroissement global très important. Bien que le chiffre des disparitions ait déjà commencé à baisser en 2020 (contre 59 en 2019), il doit être rapproché du très grand nombre de compagnies qui ont été mises en sommeil durant cette période (156 pour l'ensemble de l'année), qui reète l'impact des connements et des suspensions d'activités aéroportuaires consécutives à la pandémie de la Covid-19. L'IATA précise d'ailleurs que, sans le très important soutien des États durant cette période, le nombre de disparitions de compagnies aériennes aurait été certainement beaucoup plus important.

La moitié des transporteurs a été créée en Europe

Au niveau régional, l'IATA précise que l'Europe est la région où plus de la moitié des compagnies aériennes se sont créées en 2022 (vingt au total), avec seulement sept transporteurs qui ont arrêté leurs activités. L'Asie- Pacique aŠche aussi un bon score, avec neuf compagnies créées, pour seulement une compagnie qui a cessé ses activités, et ce nonobstant les très fortes restrictions sanitaires que la région a encore connues au cours de la période. L'Amérique du Nord est la seule région du monde où le nombre de disparitions de compagnies aériennes (trois au total), a surpassé le nombre de créations (deux). Globalement, le nombre croissant de nouvelles compagnies ou de compagnies en redémarrage, couplé à un faible nombre de disparitions, montre que l'industrie du transport aérien international continue à être très attractive pour les entrepreneurs et les investisseurs, appuyant la reprise de la dynamique d'activité attendue pour 2023.ƒ Parmi les marchés aériens internationaux les plus dynamiques, il faut évidemment citer l'Inde, dont le marché domestique a crû de 47ƒ% sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à l'année précédente (voir Air&Cosmos n°2815). Parmi ses nouveaux entrants, Akasa Air, fondée par Vinay Dube, ancien PDG de Jet Airways et Go First, ne cache pas ses ambitions sur le marché intérieur indien. En novembre 2021, la nouvelle low cost indienne a placé une commande ferme de 72 Boeing 737ƒMAX. Le 7 juillet 2022, elle a reçu son AOC (Certicat d'opérateur aérien) et a lancé son premier vol le 7 août 2022, entre Mumbai et Ahmedabad. La compagnie a actuellement une otte de seize Boeing 737ƒMAX et envisage de monter à dix-huit appareils d'ici à la n du mois de mars. Elle envisage ensuite d'intégrer douze à quatorze appareils tous les ans et devrait parvenir à 72 appareils d'ici cinq ans. À noter aussi que, après seulement sept mois d'exploitation, Akasa Air détient déjà une part de 2,3ƒ% sur le marché intérieur indien. Le marché indien n'est pas seulement dynamique concernant le transport de passagers. Ainsi, le secteur du cargo indien a aussi vu l'arrivée d'un nouveau transporteur, la compagnie Pradhaan Air Express, basée à Delhi. Elle a reçu son AOC (Certicat de transporteur aérien) en juillet 2022 et a reçu, le même mois, son premier Airbus A320-200 P2F, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ancien appareil de transport passagers converti en transporteur cargo. Pradhaan Air Express doit encore recevoir trois autres A320-200 convertis, en attendant d'autres commandes. Au Pakistan, c'est en voulant suivre le modèle d'Air Arabia, que le groupe émirati (Sharjah) Air Arabia Group (qui possède déjà des filiales au Maroc et en Égypte et qui avait fait des tentatives avortées au Népal et en Jordanie) s'est alliée avec le groupe local Lakson pour former une coentreprise baptisée Fly Jinnah. La petite startup a débuté ses activités le 1er novembre 2022 avec trois Airbus A320. La compagnie low cost, basée à Karachi, dessert les principales grandes villes pakistanaises que sont Islamabad, Lahore, Peshawar et Quetta. Au nordest de l'Inde, au Bangladesh, la petite compagnie Air Astra, premier transporteur privé à être introduit dans le pays depuis 2013, a été fondée en 2021 avec l'ambition de débuter ses vols dès janvier 2022. Néanmoins, elle a dû reporter de quelques mois le début de ses activités pour tenir compte du délai de délivrance de son AOC et pour que les perturbations liées à la pandémie de la Covid19 s'éloignent franchement. Basée à Dhaka, la capitale du Bangladesh, elle a donc débuté ses activités le 24 novembre 2022. Elle dessert pour l'instant cinq destinations dans le pays, avec une ˜otte de trois ATR›72600. Elle en a sept autres en commande qui devraient arriver en ˜otte d'ici à la n de l'année 2023. Plus au nord, en Arménie, c'est encore le groupe Air Arabia qui s'est rapproché du gouvernement arménien pour créer en juillet 2021, la nouvelle petite low cost Fly Arna (acronyme de Armenian National Airlines). La petite nouvelle est née d'une coentreprise entre l'ANIF (Armenia National Interests Fund) qui détient 51› % du capital et du groupe Air Arabia qui contrôle les 49›% restants. Basée à l'aéroport Zvartnots International d'Erevan, la compagnie a débuté ses activités le 3 juillet 2022 avec une desserte vers Hurghada (Egypte). Elle opère à présent un total de neuf destinations avec une ˜otte de trois Airbus A320.› Plus au sud, en Afrique, des nouveaux projets ont déjà été lancés (ValueJet au Nigeria) ou sont en cours de finalisation. Fidèle à sa stratégie de lancement de compagnies soeurs africaines, Ethiopian Airlines est ainsi en discussion avec le gouvernement de la RDC (République démocratique du Congo) pour lancer, sous forme là encore d'une coentreprise, la compagnie Air Congo, avec Ethiopian qui détiendrait 49›% du capital, l'État congolais gardant le contrôle majoritaire avec 51›% des parts de la nouvelle compagnie. Ethiopian Airlines s'est engagée à doter Air Congo d'une flotte de départ de dix appareils (deux Boeing 787, quatre Boeing 737, quatre Dash 8 Q400). Mais le lancement eectif de la nouvelle compagnie congolaise est subordonné à la sortie des transporteurs congolais de la liste noire des transporteurs interdits de survol de l'Union Européenne. Le gouvernement multiplie les eorts en ce sens et des audits de sécurité de l'OACI (Organisation internationale de l'Aviation Civile) sont en cours.

Les ambitions de Norse Atlantic Airways et Arajet

Comme l'IATA le rappelle dans sa note, c'est en Europe que le plus grand nombre de compagnies aériennes a été créé en 2022. C'est ainsi le cas de AeroItalia. Le nouveau transporteur transalpin, a obtenu son certiŒcat de transporteur aérien (AOC) en avril 2022 et a débuté ses opérations en juillet au départ de son hub de Forli avec une 'otte de trois Boeing 737-800NG, dont la maintenance est assurée par AFI-KLM E&M. Son PDG, Francesco Gaetano Intrieri, est un ancien consultant du ministère italien des infrastructures et des transports. Son président est l'homme d'aaires brésilo-colombien German Efromovich, auparavant propriétaire de la compagnie colombienne Avianca. Pour l'instant, la compagnie opère une quinzaine de lignes régulières et charters en Italie, mais aussi vers la Grèce, Malte et la Roumanie. Elle ambitionne d'ouvrir des lignes vers les États-Unis et l'Amérique Latine en 2023. D'importantes nouveautés sont aussi venues d'Europe du Nord. Dans le sillage de Norwegian, qui a été très fortement amoindrie par les effets de la crise du transport aérien international, la nouvelle compagnie norvégienne low cost Norse Atlantic Airways a lancé son premier vol commercial le 14 juin 2022 entre Oslo et New York. Elle a ensuite ouvert des vols depuis Londres-Gatwick et Berlin vers les États-Unis au cours de l'été 2022. L'été prochain, elle opérera des vols au départ d'Oslo, Londres- Gatwick, Berlin et Paris CDG, vers New York, Los Angeles, Fort Lauderdale et Orlando. Norse Atlantic Airways dispose d'une 'otte de quinze Boeing 787-9 d'une moyenne d'âge de quatre ans et demi et, l'été prochain, elle prévoit d'opérer dix Boeing, puisqu'elle louera cinq de ses appareils à la compagnie Air Europa. Elle les récupérera en 2024. Ses appareils comportent 328 sièges conŒgurés en biclasse : 282 sièges de classe économique en conŒguration 3-3-3 et une classe Premium de 56 sièges, en conŒguration 2-3-2. Les tarifs des vols entre Paris CDG et New York, qui doivent débuter le 26 mars 2023, démarrent à 219 € l'aller simple en classe économique et 528 € en classe Premium. Le modèle de la compagnie est de proposer un service à la carte, en fonction de ce que souhaitent les passagers. Ils peuvent avoir des tarifs très bas, sans aucun supplément, ou au contraire ajouter des services payants en fonction de leurs desiderata. De l'autre côté de l'Atlantique, dans le bassin des Caraïbes, c'est en République Dominicaine que la petite low cost Arajet a débuté ses activités, le 14 mars 2022. Elle opère à présent une flotte de cinq Boeing 737 MAX 8 et exploite un total de 21 destinations sur tout le continent américain et dans les Caraïbes, avec de nouvelles ouvertures de lignes annoncées pour la Œn du mois de mars 2023 vers la Barbade, Belize, le Brésil et le Canada. Elle a un total de 26 avions en commande.

