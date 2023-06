Les compagnies low cost continuent à gagner du terrain sur les transporteurs traditionnels

Tous les experts sont unanimes sur le fait que les compagnies low cost, si elles ont été très fortement touchées par le crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de Covid-19, ont été les premières à reconstruire leurs réseaux point à point beaucoup moins complexes que les réseaux de correspondance en hub des compagnies aériennes traditionnelles. Comme les réseaux domestiques des différents pays du monde ont été les premiers à repartir, les transporteurs low cost ont gagné du temps sur les transporteurs traditionnels handicapés par l'arrêt total des liaisons transcontinentales.

Grosse présence en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est

Un temps gagné qui apparaît dans les dernières statistiques puisqu'en mars 2023, les compagnies low cost ont représenté un total de 32% de la capacité en sièges globale, en hausse de trois points par rapport à 2019 (29%) et de 7 points par rapport à 2015 (25%). La plus grande proportion de sièges low cost se trouve en Asie du Sud (63%) et l'Asie du Sud-Est (52%).

Les compagnies low cost contribuent pour plus de la moitié des capacités programmées dans 21 pays à travers le monde, avec notamment l'Inde (plus de 18,9 millions de sièges, 74%), l'Espagne (plus de 11,8 millions de sièges, 50%), le Brésil (11,1 millions de sièges, 58%), l'Indonésie (9,8 millions de sièges, 63%), le Mexique (58%).

La France est le deuxième pays ou les low cost ont le plus progressé

Les cinq pays pour lesquels la part de marché en sièges des compagnies low cost a le plus fortement augmenté entre mars 2019 et mars 2023 sont l'Indonésie (+12 points, 63%), la France (+11 points, 38%), l'Arabie Saoudite (+12 points, 36%), l'Afrique du Sud (+11 points, 41%) et le Koweït (+14 points, 41%).