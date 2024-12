Les compagnies françaises suspendent la collecte anticipée de l'augmentation de la TSBA

Parmi les nombreuses conséquences qu'ont eu la motion de censure parlementaire qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre, et qui a donc entraîné l'annulation du projet de loi de finances pour 2025, il en est une qui touche directement le secteur du transport aérien. Il s'agit de la hausse annoncée de la TSBA (Taxe de Solidarité sur les Billets d'Avions) de près de 1 milliard d'euros, et qui agitait depuis plusieurs semaines l'ensemble du secteur et qui avait été encore récemment au centre des débats du Congrès de l'UAF (Union des Aéroports Français) qui s'est déroulé au Beffroi de Montrouge les 2 et 3 décembre.

Suspension des prélèvements et remboursement

Le projet de loi de finances 2025 étant annulé, la hausse de la TSBA est donc ipso facto annulée, elle aussi. C'est pourquoi depuis le matin du 6 décembre à 7h00, les compagnies du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French bee, ont annoncé qu'elles avaient cessé de prélever la hausse anticipée de cette taxe, également connue sous le nom de "taxe Chirac" sur les voyages à venir. "Opposées à cette mesure dès le départ, Air Caraïbes et French bee avaient alerté sur les impacts négatifs qu’elle aurait eu sur la continuité territoriale pour les territoires d’Outre mer (DROM) et sur le pouvoir d’achat des ultramarins en particulier", ont fait savoir les deux compagnies aériennes dans un communiqué. Les deux compagnies tiennent également à rappeler leur engagement de rembourser intégralement les montants perçus en excès pour les billets d’avion achetés entre le 31 octobre et le 6 décembre 2024, pour des voyages prévus à partir du 1er janvier 2025.

Air France-KLM et Corsair aussi

Un formulaire dédié sera prochainement mis en ligne sur leurs sites internet respectifs pour les voyageurs concernés. Les billets achetés par l’intermédiaire d’une agence de voyage ou d’un tour opérateur feront également l’objet d’un remboursement du montant de la surtaxe suivant des modalités techniques qui seront précisées dans les meilleurs délais. Air Caraïbes et French bee réitèrent leur volonté de soutenir l’ensemble de leurs passagers et plus particulièrement les populations ultramarines dans un contexte économique complexe. Rappelons que, lors de la discussion sur le projet de loi de finances, les sénateurs avaient souhaité réduire le montant de la hausse de la TSBA et en exonérer les lignes ultramarines au titre de la continuité territoriale. Une volonté louable mais qui n'auraient pu voir le jour car une demande d'exonération précédente avait été retoquée par la Commission européenne. Par la volonté d'une majorité des députés, la hausse de la TSBA a donc été annulée et d'autres compagnies françaises ont donc, avec Air Caraïbes et French bee, fait machine arrière. C'est le cas d'Air France-KLM qui avait anticipé la hausse de la TSBA et de Corsair, qui s'est engagée à "rembourser les clients du trop-perçu".