Les compagnies du groupe Dubreuil étoffent leur réseau et lancent Montréal

Dès le 30 avril, la compagnie French bee, filiale low cost long-courrier du groupe Dubreuil, va lancer une nouvelle liaison Paris-Orly/Montréal qui sera opérée en Airbus A350, à raison d'abord de cinq fréquences hebdomadaires, puis en quotidien du 1er juillet au 31 août 2025. Parallèlement, French bee proposera pour la saison estivale une fréquence hebdomadaire supplémentaire entre Paris-Orly et la Réunion (en mai et durant la haute saison) et exploitera donc sur la période jusqu'à 11 vols par semaine sur la liaison. French bee exploitera aussi au départ d'Orly des vols vers New York (jusqu'à 10 fréquences par semaine), vers San Francisco et Papeete (jusqu'à trois fréquences par semaine), vers Miami (jusqu'à trois fréquences par semaine) et vers Los Angeles (jusqu'à 5 vols par semaine).

+6% de capacités vers la Guadeloupe et +10% vers la Martinique

De son côté, Air Caraïbes ajoutera une fréquence hebdomadaire au départ d'Orly vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et exploitera ainsi 17 fréquences par semaine sur la ligne en avril et en mai. De même, la compagnie proposera une fréquence supplémentaire vers Fort-de-France (Martinique) en avril, mai, et en novembre à la Toussaint. Sur ces dates, Air Caraïbes exploitera sur la liaison jusqu'à 15 vols par semaine entre Paris-Orly et Fort-de-France. La compagnie exploitera aussi des vols au départ de Orly vers Cayenne (jusqu'à 7 fréquences par semaine), Punta Cana (jusqu'à 7 fréquences par semaine), Saint-Domingue (1 vol par semaine) et Cancun (jusqu'à 3 vols par semaine).

"Grâce à la croissance continue d'Air Caraïbes, la compagnie renforce ses liaisons vers la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, offrant encore davantage d'options pour nos clients. Sur un an, cette expansion représente une augmentation de +6% de capacité sur Pointe-à-Pitre (25 000 sièges supplémentaires) et de +10% sur Fort-de-France (18 000 sièges supplémentaires). Air Caraïbes réaffirme ainsi son engagement et son enracinement dans les territoires ultra-marins, avec notamment plus de 600 emplois en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane", précise Hugues Heddebault, directeur commercial d'Air Caraïbes.