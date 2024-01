Les câblages électriques de Safran équiperont l'avion de certification électrique-hybride Cassio 330

De l'expérimentation à la production

De l'expérimentation à la production, c'est ainsi que pourrait se résumer ce contrat, celui que Safran Electrical & Power vient de passer avec VoltAero, puisque le motoriste et équipementier assurera la conception et la fabrication des câblages électriques du système de propulsion et du système de distribution électrique – en particulier les câblages haute tension – du Cassio 330. Ceux-ci seront utilisés pour le programme de certification de ce premier né de la flotte d'avions électriques-hybrides de VoltAero. Le câblage sera qualifié pour des puissances nominales allant jusqu'à 800 volts en régime continu, et sera conçu pour résister aux phénomènes de décharge partielle en altitude. D'une taille équivalente au câblage produit aujourd'hui pour les avions traditionnels, le câblage du Cassio supportera des niveaux de puissance deux fois plus élevés.

Expertise technique et accompagnement

Safran Electrical & Power apportera son expertise technique pour accompagner VoltAero dans l'obtention de son permis de vol, condition préalable à la réalisation des essais en vol de certification du Cassio 330. Ce contrat prolonge un partenariat signé en 2020 portant sur le système de propulsion électrique-hybride du Cassio 330. Safran Electrical & Power fournira le moteur électrique ENGINeUS 100 du système de propulsion, qui délivre une puissance maximale de plus de 150 kW au décollage. L'ENGINeUS 100 intègre sa propre électronique de contrôle ainsi qu'un système de refroidissement par air, garantissant ainsi un rapport taille/puissance optimal. Quant au Cassio, il sera produit en trois versions : le Cassio 330 à cinq places, le Cassio 480 à six places et le Cassio 600 à 10-12 places. En intégrant le système de propulsion électrique-hybride breveté de VoltAero dans la cellule spécialement conçue, l'avion Cassio offrira des performances que VoltAero annonce supérieures à celles de la concurrence actuelle, et des coûts d'exploitation nettement inférieurs.