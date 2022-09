Safran inaugure son nouveau centre d’excellence en ingénierie électrique

6 400 m2 dédiés à la propulsion électrique et hybride

Ce site de 6 400 m2 regroupe les bureaux d’études de Safran Electrical & Power liées à la propulsion électrique et hybride, l’électronique de puissance, la distribution électrique et la conversion électrique, jusqu’alors répartis sur plusieurs sites. Ce nouveau bâtiment abrite des activités de des bancs de test pour systèmes électriques, les équipes programmes et support clients ainsi que des fonctions de support.

Un nouveau centre pour la chaîne électrique des avions

Ce nouveau centre d’ingénierie est au cœur de la conception des systèmes électriques de Safran Electrical & Power. Les équipes y définissent des solutions de distribution électrique primaire et secondaire, dont le rôle est de transporter et gérer l’électricité depuis les générateurs vers les charges. C’est également sur le site de Créteil qu’est conçue la ligne de produits ePower, destinée aux nouveaux aéronefs 100% électriques et hybrides. Ces produits couvrent l’ensemble de la chaîne électrique des avions : batteries GENeUSPACK, moteurs ENGINeUS système de distribution primaire et secondaire GENeUSGRID, système de management de la puissance GENeUSGRID PROPULSION. A cette gamme de produits s’ajoutent les générateurs GENeUS, conçus à Pitstone, en Grande-Bretagne.

"[Dans] ce nouveau centre d’expertise sont développés les systèmes propulsifs électriques qui équiperont bientôt les petits avions de tourisme et de formation des pilotes, puis les avions commerciaux régionaux, et in fine hybrideront les nouvelles générations de moteurs thermiques. Nos équipes sont extrêmement motivées à l’idée de contribuer à décarboner l’aviation en développant des technologies électriques de rupture ", a déclaré Stéphane Cueille, Président de Safran Electrical & Power.