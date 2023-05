Les Airbus A330P2F sont désormais certifiés en Chine

EFW certifié pour la conversion A330 cargo en Chine

EFW, la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, a obtenu de l'autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC) les certificats de type supplémentaires (STC) pour son programme de conversion A330P2F, permettant la conversion d'avions passagers en cargo pour les Airbus A330-200 et A330-300 en Chine, et ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les gros-porteurs européens dans le pays. Le premier avion à bénéficier de cette conversion est un A330-300P2F appartenant à CDB Aviation, qui a terminé sa conversion le mois dernier chez STARCO, partenaire local d'EFW, à Shanghai-Hongqiao et sera loué avec un autre exemplaire à la compagnie aérienne Sichuan Airlines.

« Offrir des conversions en Chine pour répondre à la forte demande de ce marché en pleine croissance était une décision stratégique importante pour EFW »,a déclaré son PDG Jordi Boto dans le quotidien, rappelant que CDB Aviation est son « premier client sur trois continents.

Accord entre CDB Aviation et EFW pour la conversion des A330-300

En février 2023, CDB Aviation avait conclu un accord avec EFW pour la conversion de douze avions A330-300, suite à l'engagement de location de Sichuan Airlines et Jiangxi Cargo Airlines. Cette nouvelle pourrait être une petite consolation pour ceux qui ont appris le jeudi 4 mai 2023 le report de l'entrée en service de l'A350F, qui a été reportée de quelques mois de 2025 à 2026, comme l'a annoncé Airbus.