Les aéroports européens terminent 2023 à 94,6% du niveau de trafic de 2019

ACI Europe, la branche européenne du Conseil International des Transports, a publié le bilan de trafic des aéroports européens pour l'année 2023. Ils ont accueilli un total de 2,3 milliards de passagers, soit une croissance de 19% par rapport à 2022 et encore un retrait de 5,4% par rapport au niveau pré-crise de 2019.

La Portugal en pole position

La croissance a été soutenue par le trafic passagers international (+21%), qui a augmenté presque deux fois plus que le trafic domestique (+11,7%) avec les pays d'EU+ (Union Européenne, plus Espace Economique Européen (EEA), Suisse et UK) qui ont vu leur trafic plus augmenter (+19%) que celui du reste de l'Europe (+16%). A l'intérieur de l'ensemble du marché EU+, les aéroports du Portugal (+12,2%), Grèce (+12,1%), Islande (+6,9%), Malte (+6,7%) et la Pologne (+4,5%) se sont totalement rétablis par rapport à la période de crise, alors que les aéroports de Finlande (-29,6%), de Slovénie (-26,2%), Allemagne (-22,4%) et Suède (-21%), sont encore loin d'avoir retrouvé leurs niveaux d'avant-crise. Parmi les plus grands pays du marché EU+, les aéroports espagnols sont les seuls à avoir retrouver leur dynamique pré-crise par rapport à 2019 (+3%), suivis par les aéroports italiens (-2%), les aéroports français (-5,4%) et les aéroports britanniques (-6,4%) et les aéroports allemands sont encore loin derrière.

Les pays émergents dopés par le trafic de report et les liaisons low cost

Dans le reste de l'Europe, les aéroports des pays émergents comme l'Ouzbekistan (+110%), l'Arménie (+66%) et le Kazakhstan (+51%) ont connu une très forte croissance en partie à cause du trafic de report de la Russie, de même que les aéroports d'Albanie (+117%) et du Kosovo (+44%) portés par le déploiement de nombreuses liaisons low cost. Les aéroports de Turquie (+2,5%) ont seulement un peu dépassé leur niveau de trafic pré-pandémie. "L'année 2023 a été une année de résilience différenciée et de grandes divergences pour les aéroports européens en termes de trafic passagers. Alors que nombre d'entre eux ont dépassé leur trafic annuel record en volume de passagers, 57% d'entre eux restent en-dessous de leurs volumes pré-crise", précise Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe.