Les aéroports européens se rapprochent du complet rétablissement

Le trafic aéroportuaire européen va de mieux en mieux. C'est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par ACI-Europe (branche européenne du Conseil international des aéroports) pour le mois de janvier 2023. L'affluence aéroportuaire est en croissance de 69% par rapport au même mois de 2021, avec un trafic international en hausse de 85% et un trafic domestique en hausse de 35%. Le trafic aéroportuaire atteint 89% du niveau pré-crise (janvier 2019), est connaît encore une nette amélioration par rapport à décembre 2022 qui avait atteint 86% du niveau de 2019.

L'Allemagne à la traîne

D'après les statistiques réunies par ACI-Europe, onze marchés nationaux sont parvenus à retrouver la dynamique de croissance de 2019, contre seulement un en décembre 2022. Par rapport à janvier 2019, les meilleures performances sont ainsi venues des aéroports du Portugal (+12,8%), Chypre (+11,2%) et Luxembourg (+9%), suivis par ceux de Croatie (+5,4%), Malte (+3,6%) et Roumanie (+3,2%). A contrario, les aéroports de Slovaquie (-45,2%), Slovénie (-44,1%), de République Tchèque (-33,3%) et d'Allemagne (-31,7%) restent encore en retrait important par rapport au niveau pré-crise, mais semblent impactés par les conséquences du conflit en Ukraine et souffrent aussi d'un manque de pénétration ou d'une perte du trafic low cost. Parmi les très grands marchés européens, à part la contre-performance des aéroports allemands, les aéroports espagnols (+2,2%), d'Italie (-4,7%), de France (-11%) et de Grande-Bretagne (-14,3%).

Istanbul en tête des aéroports européens les plus dynamique

Concernant les cinq plus grands aéroports européens, c'est l'aéroport d'Istanbul qui a connu la plus grande affluence en janvier 2023 avec 5,64 millions de passagers, soit une croissance de 62,6% par rapport à janvier 2022 et de 8,1% par rapport au niveau pré-crise de janvier 2019. Viennent ensuite Londres-Heathrow (5,49 millions de passagers) et Paris CDG (4,72 millions de passagers). Ces volumes de trafic représentent respectivement des croissances de 111,2% et de 73,2% par rapport à janvier 2022, mais ils restent encore en retrait de 7,4% et de 12,1% par rapport à 2019. Madrid vient ensuite avec un total de 4,43 millions de passagers qui, avec Istanbul, est le seul grand aéroport européen à avoir dépassé le niveau de janvier 2019 (+1%). Amsterdam Schiphol ferme le top 5 avec un trafic de 3,9 millions de passagers, en croissance de 56,6% par rapport à janvier 2022, mais encore en retrait de 22,2% par rapport à janvier 2019.