Les aéroports européens ont accueilli l'année dernière 79% du trafic passagers pré-crise

Avec un total de 1,94 milliard de passagers, les aéroports européens ont accueilli en 2022 un trafic passagers qui a presque doublé par rapport à 2021 (+98%), mais qui reste encore en deça de 21% par rapport aux chiffres de 2019, selon les chiffres fournis par ACI Europe (La branche européenne du Conseil International des Aéroports). Un chiffre encourageant pour la reprise post-pandémie, même si seulement 27% des aéroports européens ont totalement retrouvé leurs niveaux de trafics de 2019.

Istanbul en pole position

Les cinq premiers aéroports européens en 2022 sont Istanbul, qui a accueilli 64,3 millions de passagers et qui avec un retrait de seulement 6,2% par rapport à 2019 a presque retrouvé son niveau pré-crise, Londres-Heathrow (61,6 millions de passagers, -23,8% vs 2019), Paris CDG (57,5 millions de passagers, -24,5% vs 2019), Amsterdam-Schiphol (52,5 millions de passagers, -26,8% vs 2019), Madrid (50,6 millions de passagers, -18% vs 2019), Francfort (48,9 millions de passagers, -30,7% vs 2019). Globalement, le trafic dans les principaux aéroports européens a augmenté de 114% par rapport à 2022, mais reste en retrait de 22,6% par rapport à 2019.

Les plateformes low cost tirent leur épingle du jeu

Parmi les aéroports secondaires ou hubs de moindre importance, les meilleures performances proviennent des plateformes dont le trafic est très lié à l'activité des compagnies low cost et qui sont moins exposées au manque du trafic asiatique comme Palma de Majorque (-3,9% vs 2019), Paris-Orly (-8,4%), Lisbonne (-9,3%), Athènes (-11,2%), Antalya et Istanbul Sabiha Gokcen (-13,2%) et Dublin (-14,7%).

Le trafic cargo en retrait de 2% par rapport à 2019.

Pour l'activité cargo, les premiers aéroports européens sont Francfort (1,92 millions de tonnes transportées, -14% vs 2021), Paris-CDG (1,89 millions de tonnes, -3% vs 2021), Leipzig (1,51 millions de tonnes, -5% vs 2021), Amsterdam (1,44 millions de tonnes, -14% vs 2021) et Istanbul (1,43 millions de tonnes, +88% vs 2021). Globalement, le trafic cargo reste en retrait de 2% par rapport au niveau de 2019.

Enfin, les mouvements d'avions sur les aéroports européens ont augmenté en 2022 de 57% par rapport à l'année précédente, mais reste en retrait de 19% par rapport au nombre de mouvements réalisé en 2019.