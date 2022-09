Les 40 ans du premier vol habité français célébrés en beauté

Un éminent aréopage

Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien décollait du Kazakhstan (alors république de l’Urss), aux côtés de deux cosmonautes soviétiques, devenant ainsi le premier Français à aller dans l’espace et le premier Occidental à séjourner à bord d’une station orbitale soviétique, à l’occasion de la mission PVH (Premier Vol Habité).

Pour célébrer le quarantième anniversaire de ce vol historique, qui est intervenu dans un contexte géopolitique tendu (après l’invasion de l’Afghanistan en 1979 et l’état de guerre en Pologne en 1981), l’Association amicale des anciens du Cnes a proposé une après-midi de rencontres avec cinq acteurs de l’époque :

Laurent Braak, directeur exécutif du Medes

Geneviève Debouzy, responsable scientifique de la mission PVH

Daniel Metzlé, ancien responsable des relations presse du Cnes

Daniel Sacotte, ancien chef de la Division des programmes scientifiques au Cnes

et Michel Vieillefosse, chef de projet de la mission PVH.

La réunion a démarré par un long et chaleureux message vidéo du président du Cnes, Philippe Baptiste, et a été ponctuée par des interventions vidéo de Jean-Loup Chrétien et de ses collègues Jean-Pierre Haigneré et Jean-François Clervoy.

Etaient notamment présents dans la salle les journalistes scientifiques Jean-Paul Croizé et Christian Lardier. Le premier couvrit la mission PVH pour Le Figaro, et le second s’occupa de la rubrique Espace d’Air & Cosmos de 1994 à 2012.

Bis repetita

Les présentations du 20 septembre ont d’abord permis de rappeler le contexte géopolitique dans lequel a été préparée la mission PVH, alors qu’aujourd’hui la guerre fait rage en Ukraine et que la Station spatiale internationale reste l’un des rares domaines de coopération entre les Etats occidentaux et la Russie.

L’organisation de la mission, aux délais extrêmement courts, a également été évoquée, du recrutement des astronautes français (avec la demande présidentielle de proposer une candidature féminine aux Soviétiques), à la préparation des expériences scientifiques, en passant par les mauvaises surprises (dont un piquet de grève au Cnes…).

Les expériences ont également été détaillées, avec un accent sur celles qui ont été reprises par la suite, lors d’autres missions d’astronautes français ou européens, notamment en sciences de la vie.

N’ont pas été oubliées les relations avec la presse (où Air & Cosmos figurait en bonne place, avec notamment une couverture consacrée à l’événement dans son numéro 914, du 3 juillet 1982), ni l’impact de la mission auprès du grand public, ou les objets symboliques emportés sur la station Saliout 7 par l’astronaute français.

Aujourd’hui, le scaphandre de vol de Jean-Loup Chrétien, sa capsule de rentrée Soyouz T-6, un exemplaire de rechange de l’expérience d’astronomie PCN (Photographie du Ciel Nocturne), différents écussons et une trousse médicale d’urgence sont exposées au musée de l’Air et de l’Espace de Paris-Le Bourget.