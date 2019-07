Leonardo va produire les fuselages composites du démonstrateur à turbopropulseur Clean Sky 2

Leonardo approche de la fin de la phase de conception d'une paire de démonstrateurs de fuselage composite pour un futur avion dans le cadre du flux de travail de l'avion régional vert du programme Clean Sky 2 de l'UE.

Le projet consiste en deux structures grandeur nature, représentant la section du fuselage avant d'un turbopropulseur régional, juste à l'arrière du poste de pilotage. L'automatisation de la production et la façon dont les composants individuels peuvent être intégrés dans de plus grands assemblages sont des éléments centraux du projet, qui vise à réduire les coûts des structures composites. Celles-ci sont actuellement beaucoup plus coûteuses à produire que les cellules en alliage d'aluminium conventionnelles.

Ces fuselages sont conçus pour évaluer l'utilisation des matériaux composites pour la structure, en réduisant à la fois la masse et les coûts de fabrication, et en réduisant l'impact environnemental tout au long du cycle de vie de l'avion.

Un démonstrateur sera utilisé pour la fatigue et les essais statiques, tandis que l'autre sera utilisé pour évaluer comment la mise en œuvre de technologies de pointe peut affecter le confort et la sécurité des passagers. Le projet évaluera également l'intégration des capteurs dans la structure composite, afin de surveiller son état de santé et de faciliter l'entretien prédictif de la cellule.

La division avions de Leonardo produira les deux démonstrateurs, et la phase de conception détaillée devrait se terminer plus tard cette année, avant la fabrication. Les travaux préliminaires de conception du projet ont débuté en 2018.