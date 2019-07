L'ENAC et ATR s'engagent pour la féminisation et l'internationalisation du secteur

L'ATR et l'ENAC viennent de signer deux conventions portant sur la féminisation et l'internationalisation des profils dans les métiers de l'aéronautique. Dans le cadre du premier accord, le constructeur spécialiste des avions régionaux interviendra notamment lors de conférences "métier" visant à attirer davantage de femmes vers les métiers de l'ingénierie en entreprise. Des visites d'ATR à destination des étudiantes de l'ENAC sont aussi prévues. L'accord prévoit également la participation d'ATR aux actions de l'ENAC menées avec l'association "Elles Bougent" et les "Elles de l'ENAC".

Le second accord est une convention de mécénat signée par ATR et le fonds de dotation ENAC, en soutien à un projet de solidarité internationale auquel participent des élèves pilotes de l'ENAC et des élèves du lycée Mariama Bâ, sur l'île de Gorée au Sénégal. Ce projet solidaire est également porté par l'Association Sénégalaise pour la Promotion des Métiers de l'Aéronautique (ASEPMA), l'association toulousaine "Un Morceau de Ciel Bleu", le lycée Saint-Exupéry de Blagnac, le fonds de dotation ENAC, ENAC Alumni et l'ENAC. Il doit permettre à des lycéennes sénégalaises d'être initiées aux métiers de l'aéronautique avec la remise, à terme, d'un "certificat d'initiation à l'aéronautique". Pour cela, en amont de la formation, les élèves et les personnels ENAC travailleront en collaboration avec "Un Morceau de Ciel Bleu" à la conception de mallettes pédagogiques, ainsi qu'à la réalisation d'un logiciel de simulation de vol ATR. Par ailleurs, ce partenariat permettra de créer des temps forts de rencontres, de formations et d'échanges entre les élèves pilotes et les lycéennes sénégalaises sur place du 2 au 6 décembre 2019 et un projet sera présenté au professionnels du secteur et au grand public à l'occasion de la première édition du "Saly Air Show" sur le stand ATR les 7 et 8 décembre 2019.