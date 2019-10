L'Embraer Preator 500 certifié FAA et Aesa

Embraer annonce que son biréacteur Praetor 500 a obtenu son certificat de type par l'AESA (Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne) et par la FAA (Federal Aviation Administration). Le Praetor 500 a reçu l'approbation réglementaire de l'Autorité brésilienne de l'aviation civile (ANAC—Agência Nacional de Aviaçao Civil) en août, moins d'un an après avoir été annoncé en octobre 2018 à la convention de l'aviation d'affaires, la NBAA.



Le Praetor 500 a dépassé ses objectifs de certification en atteignant une autonomie de 3 340 milles marins (soit 6 186 km — réserves IFR de la NBAA avec quatre passagers), une croisière à grande vitesse de 466 KTAS, une charge utile pleine consommation de 1 600 lb (soit 726 kg), une distance de décollage de 1 287 m et une distance d'atterrissage de 636 m. Pour une mission de 1 000 milles marins, la distance de décollage n'est que de 867 m, annonce le constructeur.