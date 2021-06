L'eFlyer 800 commandé par deux sociétés de copropriété

Un accord d'achat de flotte

Jet It, et JetClub, sociétés sœurs de propriété fractionnée en Amérique du Nord et en Europe respectivement, ont signé un accord d'achat pour une flotte d'avions Bye Aerospace eFlyer 800 et un certain nombre d'options d'achat d'eFlyer 800, ainsi que quatre dépôts d'achat d'avions eFlyer. Glenn Gonzales, fondateur et PDG de Jet It, et Vishal Hiremath, fondateur et PDG de JetClub, rejoindront le conseil consultatif stratégique de Bye Aerospace, en se concentrant sur les activités liées à l'expérience client de l'eFlyer 800.

"Jet It a pour vocation de fournir des solutions de voyage intelligentes et rentables, et les gens ont pour objectif de rester à la pointe des innovations dans la façon dont nous vivons le voyage", a déclaré Glenn Gonzales. "En tant que société d'aviation dirigée par des aviateurs, nous pensons que la propulsion électrique est la prochaine innovation majeure dans le domaine du voyage aérien, et Bye Aerospace sera l'un des très rares fabricants capables de certifier un avion écologiquement durable qui répond aux besoins de notre clientèle croissante."

320 kts et 500 nautiques...

Les performances estimées de l'eFlyer 800 comprennent une vitesse de croisière pouvant atteindre 320 nœuds (environ 592 km/h), un plafond de 35 000 pieds (soit 10 500 m) et un rayon d'action de 500 nm (soit 926 km) avec des réserves IFR de 45 minutes. Les caractéristiques de sécurité comprennent deux moteurs électriques montés sur l'aile, des blocs de batterie quadruple redondance et un parachute d'avion. Parmi les autres caractéristiques potentielles, citons le système d'atterrissage automatique d'urgence, l'intelligence artificielle et une option pour l'alimentation supplémentaire par cellules solaires et le taxi électrique sur les roues.

...Avec sept passagers

La configuration de l'avion permet d'accueillir jusqu'à sept passagers et un ou deux pilotes. Bye Aerospace annonce des coûts d'exploitation cinq fois moins élevés pour son eFlyer 800 que ceux des bi-turbopropulseurs traditionnels et est destiné aux marchés du taxi aérien, du fret aérien, des avions régionaux et des charters. Bye Aerospace vise une date de certification FAA en 2025 pour le eFlyer 800.