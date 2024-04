Le XB-1 de Boom Supersonic réalisera 10 à 20 vols avant de passer Mach 1

R-2508 et R-2515

C'est le 16 avril 2024 que le XB-1 a obtenu la toute première autorisation spéciale de vol (SFA) pour dépasser Mach 1 de la part de la Federal Aviation Administration (FAA). Les vols d'essai du XB-1 continueront d'être effectués dans le complexe R-2508 (lequel comprend tout l'espace aérien utilisé et géré par la Naval Air Weapons Station China Lake, le National Training Center à Fort Irwin et la Edwards Air Force Base) et les opérations supersoniques se dérouleront dans le couloir supersonique de Black Mountain et dans une partie du couloir supersonique de haute altitude dans l'espace aérien R-2515, qui a été largement utilisé pour la recherche et les opérations aéronautiques supersoniques militaires. La SFA du XB-1 fait suite à un examen approfondi et à une évaluation environnementale, et s'étend aux avions de poursuite spécifiés, qui suivront le XB-1 afin d'observer, de surveiller et d'enregistrer la sécurité du vol.

Quelques semaines après le premier vol

La SFA intervient quelques semaines après que le XB-1 n'ait pris son envol au Mojave Air & Space Port de Mojave, en Californie, le 22 mars 2024. Le XB-1 était piloté par le pilote d'essai en chef de Boom, Bill "Doc" Shoemaker, et le pilote d'essai Tristan "Geppetto" Brandenburg pilotait l'avion de chasse T-38 qui surveillait le XB-1 dans les airs. Le premier vol du XB-1 s'est déroulé dans l'espace aérien qui a accueilli de nombreux premiers vols historiques, notamment ceux du Bell X-1, du North American X-15 et du Lockheed SR-71 Blackbird. "Après le succès du premier vol du XB-1, j'attends avec impatience son premier vol supersonique historique", a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. "

10 à 20 vols prévus avant le mur du son

Maintenant que le XB-1 a réussi son premier vol et reçu l'autorisation de voler en supersonique, l'équipe va systématiquement étendre l'enveloppe de vol pour confirmer ses performances et ses qualités de pilotage jusqu'à Mach 1 et au-delà. Cela comprend des vérifications en vol de tous les systèmes, ainsi que de multiples points d'essai démontrant une marge de sécurité par rapport aux limites des vibrations. Au total, 10 à 20 vols sont prévus avant d'atteindre les vitesses supersoniques. Lorsque le XB-1 sera prêt pour son premier vol supersonique, le pilote d'essai Tristan "Geppetto" Brandenberg sera aux commandes. "Geppetto" a piloté l'avion de poursuite T-38 qui a surveillé le XB-1 dans les airs lors de son vol inaugural. Les avions de poursuite accompagnent les nouveaux avions afin d'observer le comportement de l'avion d'essai et de vérifier des éléments tels que l'altitude, la vitesse et la navigabilité pendant le vol. "Geppetto" est diplômé de l'école des pilotes d'essai de la marine américaine et de Top Gun Adversary. Il a effectué 2 500 heures de vol à bord de 30 avions différents et a réalisé plus de 200 atterrissages sur porte-avions. Il a testé de nouveaux systèmes sur le F/A18 Super Hornet avant qu'ils ne soient mis à la disposition de la flotte.

16° d'angle d'attaque

"L'équipe a travaillé dur pour en arriver là, et le vol d'aujourd'hui jusqu'à l'achèvement de la mission est un énorme accomplissement pour nous tous. Actuellement, l'équipe attend avec impatience le deuxième vol, au cours duquel le train d'atterrissage sera rétracté et déployé", a déclaré Geppetto à l'occasion du premier vol du XB-1. Ce second vol sera l'occasion d'étendre quelque peu l'enveloppe de vol de l'appareil. "Nous prévoyons de porter l'angle d'attaque à 16 degrés et d'évaluer le dérapage latéral, ce qui élargira l'enveloppe afin de nous donner un peu plus de marge lors d'un atterrissage nominal. Ce sera également la première fois que les amortisseurs - ou système d'augmentation de la stabilité - seront utilisés", précise M. Brandenburg.

Evaluer le flutter

Le troisième vol permettra d'évaluer le système d'excitation des vibrations aéroélastiques du XB-1. Le flutter est une instabilité auto-excitée qui peut se produire en raison des interactions entre les forces aérodynamiques et inertielles. "Pour l'instant, nous prévoyons plusieurs vols supersoniques. Nous prévoyons d'atteindre Mach 1,1, 1,2 et 1,3 pour les trois premiers. La raison en est que chacun de ces points prend tellement d'espace aérien qu'on n'a le temps d'en faire qu'un seul. Nous serons donc en condition pendant plusieurs minutes, nous obtiendrons un bloc de qualités de vol et de maniabilité, et nous devrons revenir à la maison", explique M. Brandenburg.