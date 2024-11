Sept sur dix

Le 5 novembre 2024, le XB-1 a effectué avec succès le septième des dix vols d'essai subsoniques prévus, l'équipe continuant à progresser régulièrement vers le vol supersonique. Le septième vol s'est concentré sur l'expansion de l'enveloppe de flottement et les essais de pression dans le cockpit afin de garantir des performances et une maniabilité sûres à mesure que le XB-1 s'approche des vitesses supersoniques et des altitudes plus élevées.

Mach 0,82 soit 924,1 km/h…

Ce vol marque une nouvelle vitesse maximale pour le XB-1 à Mach 0,82, soit 499 nœuds de vitesse réelle. L'équipe du XB-1 a testé le système d'excitation des vibrations à des vitesses plus élevées que lors des vols précédents, en atteignant les points d'essai de Mach 0,7, 0,75 et 0,8, afin de s'assurer que l'avion se comporte de manière prévisible jusqu'à des vitesses transsoniques.

…A 6 904 m

Le XB-1 a atteint une nouvelle altitude maximale de 23 015 pieds (soit 6 904,5 m), ce qui a permis à l'équipe d'effectuer un dernier test de pressurisation du cockpit à la pression différentielle maximale, garantissant qu'il est possible de monter en toute sécurité jusqu'à 30 000 pieds - l'altitude à laquelle le XB-1 volera lorsqu'il atteindra des vitesses supersoniques. Il s'agit d'un avion piloté, donc tout comme la cabine pressurisée de chaque avion de ligne, le XB-1 maintient un environnement pressurisé pour le pilote en raison des problèmes physiologiques qui surviennent à haute altitude.

Franchir le mur du son

Le XB-1 continue de fonctionner à des vitesses de plus en plus élevées et à des altitudes de plus en plus hautes, élargissant progressivement l'enveloppe de vol pour préparer l'avion et l'équipe à franchir le mur du son. Ce qui devrait logiquement être réalisé, selon le calendrier annoncé par le constructeur aéronautique nord-américain, après dix vols. Pour le moment, Boom est bien parti et à la cadence adoptée par l'avionneur, le démonstrateur technologique pourrait franchir Mach 1 avant la fin de cette année.