Le X-59 se rapproche de la piste

Le X-59 volera d'ici la fin de cette année

Ces deux images montre le X-59 de la NASA sur la ligne de vol - l'espace entre le hangar et la piste - à Palmdale chez Lockheed Martin, plus exactement chez les Skunk Works, en Californie, le 19 juin 2023. Le passage du site de construction à la ligne de vol est l'une des nombreuses étapes qui préparent le X-59 à son premier vol et aux suivants. L'équipe procédera ensuite à d'importants essais au sol pour s'assurer que l'avion peut voler en toute sécurité, puisqu'il est question que l'appareil expérimental réalise son premier vol avant la fin de cette année.

Faire évoluer la réglementation

Le X-59, pièce maîtresse de la mission Quesst (QuiEt SuperSonic Transport ou transport supersonique silencieux) de la NASA, est conçu pour démontrer la capacité de voler en supersonique, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à Mach 1, tout en réduisant le bang sonique bruyant à un bruit sourd et silencieux, assimilable à celui d'une porte de voiture claquée. La NASA fera ensuite voler le X-59 au-dessus de plusieurs communautés afin de recueillir des données sur les réactions humaines au son généré lors d'un vol supersonique. La NASA transmettra cet ensemble de données aux organismes de réglementation américains et internationaux afin d'autoriser éventuellement les vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre ou plus précisément des continents et du continent américain, ce qui avait été précédemment interdit à Concorde -dont les phases de vol supersonique se déroulaient uniquement au-dessus des océans-.