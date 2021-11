Le X-59 passe à l'assemblage final

Libéré, délivré...

Le X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) a récemment été retiré de son bâti de construction et autres supports externes. La prochaine étape consiste à prouver que l'avion de recherche est structurellement sain et prêt pour l'assemblage final. L'assemblage du X-59 QueSST a bien avancé. Fin octobre, l'avion a été retiré de son bâti de construction. "Il est assez simple de retirer le bâti", a déclaré David Richwine, directeur adjoint du projet X-59 de la Nasa pour la technologie. "C'est la préparation qui prend le plus de temps", ajoute David Richwine.

Collecter des informations

La construction initiale du X-59 de la NASA a commencé en 2018 au sein de la très célèbre division des Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie. Le X-59 sera piloté dans le cadre d'une mission visant à collecter des données sur le vol supersonique silencieux et les réactions du public aux "bangs silencieux" supersoniques. La forme de l'avion est telle qu'elle réduit le bang sonique généralement associé aux avions supersoniques à un bruit sourd et silencieux pour les personnes au sol. Les résultats de la mission seront envoyés aux organismes de réglementation pour les aider à élaborer de nouvelles règles concernant les limitations de vitesse des vols supersoniques au-dessus du sol.

Mise sous tension

Maintenant que le X-59 est libéré de son bâti, il va passer à la phase d'assemblage final, y compris la première mise sous tension de l'avion pour tester ses systèmes internes. Une fois cette étape terminée, le X-59 sera expédié aux installations de Lockheed Martin à Fort Worth, au Texas, où des tests structurels seront effectués. Le premier vol du X-59 est prévu pour 2022.