Le X-59 passe aux essais de post-combustion

L'année 2024 a été fructueuse pour le X-59, qui a commencé les essais de fonctionnement de son moteur, marquant ainsi le début de la dernière vérification des principaux systèmes de l'avion avant les essais de roulage et le premier vol en 2025... Après moult reports, il est vrai dus à différentes causes, dont la principale repose sur le COVID et les retards de production. Néanmoins, selon Lockheed Martin, le X-59 Quesst (acronyme de QUiet SuperSonic Transport ou [avion] de transport supersonique "silencieux") devrait réaliser son premier vol incessamment sous peu, très probablement au cours du premier trimestre 2025.

Une sortie d'usine officieuse et officielle

C'est à la mi-juin 2023 que le X-59 fit officieusement sa sortie d'usine. Le tout revêtu d'un apprêt d'une couleur proche du vert zinc chromate et ce dans une relative discrétion. L'appareil gagna la ligne de vol -la Flight line exactement-, ou le X-59 resta un certain temps entre le hangar et la piste, à Palmdale, en Californie. Ce département spécifique du constructeur aéronautique, qui n'est autre que celui qui fut à l'origine de prestigieux et fabuleux avions tels l'U-2, l'YF-12 ou A-12 et autres SR-71 pour ne citer que les plus connus, a eu la responsabilité de la construction du X-59. Toutefois les essais réalisés au sol en juin 2023 entraînèrent le report du premier vol, jusqu'à une date encore indéterminée actuellement. Quant à la sortie d'usine officielle, elle se fit le vendredi 12 janvier 2024, en direct, devant un parterre de dignitaires et autres administrateurs de Lockheed Martin, tel John Clark, le directeur général des Skunk Works, comme de la NASA,tel Robert « Bob » Pearce, administrateur associé pour la direction de la mission de recherche aéronautique.

Un concept proche du X-29 en termes de réalisation

L'appareil, utilise notamment un train d'atterrissage avant et principal provenant d'un F-16 Block 25. Il faut dire que l'appareil est relativement léger. Totalisant une masse à pleine charge en ordre de vol de 11,3 t, c'est un peu moins qu'un F-16 disposant de son armement, les pleins faits.Aussi le train n'aura aucune peine à supporter les atterrissages de l'appareil. Dans la même veine, des pièces de Northrop T-38 Talon (pour la canopée) ont été utilisées ainsi que celles d'U-2 (système de propulsion, sans qu'il soit précisé quelles sont les pièces concernées). Le manche provient quant à lui d'un F-117. Le X-59 est équipé d'une voilure que l'on peut qualifier de généreuse,en double delta léger (76 degrés puis 68,6 degrés), qui s'apparente presque à une aile gothique, presque puisque son dessin est légèrement cassé et moins harmonieux que celui de feu le « bel oiseau blanc » conçu par Lucien Servanty. La voilure de 8,98m d'envergure abrite les systèmes de carburant de l'avion ainsi qu'une grande partie de ses systèmes de contrôle.

Un turboréacteur F414-GE-100

C'est au début novembre 2022 que le X-59 s'est vu équipé du moteur destiné à le propulser. L'installation du turboréacteur F414-GE-100 (ce même turboréacteur qui motorise en version -400 le F/A-18 E/F SuperHornet et dont la version BJ -acronyme de Business Jet- fut proposé pour le Dassault Falcon SSBJ ou SuperSonic Business Jet, un projet qui ne dépassa pas le stade de la planche à dessin mais d'une poussée projetée de 12 000 livres (53 kN) sans post-combustion) s'est faite comme il se doit au sein du département des Skunk Works, dans l'usine de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie. Le moteur d'un peu plus de 3,9 m de long de General Electric Aviation fournit une poussée de 22 000 livres (soit 97,8kN) et alimentera le X-59 lorsqu'il volera à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,4 et à des altitudes d'environ 55 000 pieds (soit 16 500 m). Depuis l'usinage des premières pièces du X-59, effectué à la fin novembre 2018, les entrants à la course au supersonique ont fait l'objet d'une consolidation ou plutôt d'une réduction drastique.Seul restant dans la course, Boom Supersonic poursuit son aventure avec l'Overture et son démonstrateur technologique, le XB-1 triréacteur.