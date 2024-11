Le X-59 teste son moteur et voit son premier vol reporté à 2025

Mise en route du turboréacteur

"La mission Quesst de la NASA a franchi une étape importante avec le début des essais du moteur qui propulsera l'avion expérimental supersonique silencieux X-59", annonce l'agence aérospatiale américaine. Ces essais, qui ont débuté le 30 octobre, permettent à l'équipe autour du X-59 de vérifier que les systèmes de l'avion fonctionnent bien lorsqu'il est propulsé par son propre moteur. Lors des essais précédents, le X-59 utilisait des sources d'énergie externes. Les essais de fonctionnement du moteur ouvrent la voie à la phase suivante de la progression de l'avion expérimental vers le vol. Le moteur, un F414-GE-100 modifié, a une poussée de 22 000 livres, ce qui permettra au X-59 d'atteindre la vitesse de croisière souhaitée de Mach 1,4 à une altitude d'environ 55 000 pieds (soit 16 500 m).



Plusieurs phases

Les essais de fonctionnement du moteur se sont déroulés en plusieurs phases. Au cours de cette première phase, le moteur a tourné à une vitesse relativement faible, sans allumage, afin de vérifier l'absence de fuites et de s'assurer que tous les systèmes communiquent correctement. L'équipe a ensuite alimenté l'avion en carburant et a commencé à tester le moteur à faible puissance, dans le but de vérifier que le moteur et les autres systèmes de l'avion fonctionnent sans anomalies ni fuites lorsqu'ils sont alimentés par le moteur. « La première phase des essais moteurs a consisté à s'assurer que tout allait bien avant de faire tourner le moteur », a déclaré Jay Brandon, ingénieur en chef de la NASA pour le X-59. « Ensuite, nous avons procédé au premier démarrage du moteur. Le moteur est alors sorti du mode de préservation dans lequel il se trouvait depuis son installation sur l'avion. Il s'agissait de vérifier pour la première fois qu'il fonctionnait correctement et que tous les systèmes sur lesquels il avait un impact - hydraulique, électrique, systèmes de contrôle environnemental, etc. - semblaient fonctionner », ajoute Jay Brandon.



Un bruit faiblement audible au passage du mur du son

Le X-59 produira un bruit qui devrait être en principe faiblement audible, plutôt qu'un classique bang sonique lorsqu'il volera à une vitesse supérieure à celle du son. L'avion est la pièce maîtresse de la mission Quesst de la NASA, qui recueillera des données sur la manière dont les gens perçoivent ces bruits, fournissant ainsi aux autorités de réglementation des informations qui pourraient contribuer à lever les interdictions actuelles sur les vols supersoniques commerciaux au-dessus de la terre. En principe et c'est à cette fin que les essais permettront de confirmer ou non la réduction de bruit, l'empreinte acoustique ne devrait pas excéder les 75 EpNdB, c'est-à-dire 75 déciBels perçus au sol. Soit l'équivalent d'un claquement de porte de voiture quelque peu vigoureux.

De report en report

Les essais moteurs font partie d'une série d'essais au sol intégrés nécessaires pour garantir la sécurité du vol et la réalisation des objectifs de la mission. En raison des défis à relever pour atteindre cette phase critique des essais, le premier vol du X-59 -initialement prévu pour la fin de l'année 2024- est désormais prévu pour le début de l'année 2025. L'équipe poursuivra les essais critiques au sol et s'attaquera à tous les problèmes techniques découverts avec cet avion expérimental unique en son genre. L'équipe du X-59 communiquera une date de premier vol plus précise au fur et à mesure que ces essais seront menés à bien.



Faire varier la poussée

Les essais ont lieu dans les installations des légendaires Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie. Au cours des phases ultérieures, l'équipe testera l'avion à différents degrés de poussée, notamment avec des changements rapides de cette dernière, puis simulera les conditions d'un vol réel. « La réussite de ces essais marquera le début de l'aboutissement des huit dernières années de ma carrière », a déclaré Paul Dees, responsable adjoint de la propulsion du X-59 à la NASA. « Ce n'est pas la fin de l'excitation, mais un petit pas vers le début. C'est comme la première note d'une symphonie, où des années de travail d'équipe en coulisses sont maintenant mises à l'épreuve pour prouver que nos efforts ont été efficaces, et que les notes continueront à jouer une chanson harmonieuse jusqu'au vol ».



"L'oiseau en aluminium"

Après le fonctionnement du moteur, l'équipe du X-59 passera aux essais de "l'oiseau en aluminium", où des données seront transmises à l'avion dans des conditions normales et en cas de défaillance. L'équipe procédera ensuite à une série d'essais de roulage, au cours desquels l'avion sera mis en mouvement au sol. Ces essais seront suivis des derniers préparatifs en vue du premier vol.