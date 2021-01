Le X-59 à mi-chemin de son assemblage final

Le turboréacteur livré et en attente d'installation dans la cellule

La Nasa a déclaré que l’assemblage de l’avion destiné à voler à la vitesse de Mach 1,4 actuellement en cours dans l'usine Skunk works de Palmdale en Californie de Lockheed Martin a progressé en 2020. Notamment au niveau du poste de pilotage, des ailes et de la queue de l'appareil. La silhouette du X-59 est désormais nettement reconnaissable. GE Aviation a livré le moteur F414-GE-100 qui motorisera le X-59 et qui sera installé sur la cellule avant le troisième trimestre de cette année.

Un premier vol en 2022

L’équipe X-59 de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie, a récemment terminé l'assemblage de la voilure tout en travaillant simultanément sur l’empennage de l’avion. La partie avant de l’avion intégrera le cockpit et l’avionique nécessaires au pilotage de l’aéronef. L’empennage prend en charge le moteur et d’autres systèmes de vol. L’équipe fusionnera bientôt les trois sections et se préparera à l’assemblage final en 2021. Le X-59 subira de nombreux essais pour assurer l’intégrité structurale de l’avion et que ses composants fonctionnent correctement. Le premier vol de l’avion aura lieu en 2022, et les essais communautaires pour comprendre la perception du public du son du X-59 commenceront en 2024.

