Le X-57 sera retiré des opérations en septembre 2023

Le Maxwell retiré en septembre 2023

La NASA l'a décidé. Le projet d'avion tout électrique X-57 Maxwell, qui reprenait entre autres une cellule de Tecnam P2006T avec une voilure issue des recherches de la NASA, achèvera ses activités opérationnelles d'ici la fin septembre 2023, les activités de documentation et de clôture se poursuivant pendant plusieurs mois par la suite. Les recherches menées dans le cadre du projet X-57 ont permis aux chercheurs en aéronautique de tirer des centaines d'enseignements et de réaliser des développements révolutionnaires dans des domaines allant de la technologie des batteries à la conception de la commande du moteur de croisière, pour ne mentonner qu'eux puisque les recherches ont également couvert la simulation et une partie du domaine de vol de l'avion. L'appareil et le programme ont été mis à contribution depuis 2014.

Freiné par la disponibilité des composants

Le projet a rencontré plusieurs difficultés pour voler en toute sécurité, notamment des problèmes mécaniques à la fin de son cycle de vie et un manque de disponibilité des composants critiques nécessaires au développement du matériel expérimental. Les solutions nécessaires pour assurer la sécurité des vols ne pourront pas être mises en œuvre avant la fin prévue de l'exploitation de l'avion, et l'exploitation finale de l'avion ne comprendra pas le premier vol du X-57. Autrement dit, la version tant attendue avec une voilure spécifique utilisant la propulsion distribuée, ainsi qu'elle fut largement diffusée dans les médias spécialisés sous forme d'illustration, ne volera pas.

Un programme qui a aidé à la certification

"L'objectif principal du projet X-57 était de fournir aux autorités de réglementation des informations sur la conception de l'avion axée sur la propulsion électrique et sur le processus de navigabilité. Ces informations ont déjà contribué et continueront de contribuer à faire progresser les approches de certification de la propulsion électrique sur les marchés émergents de l'aviation électrique", a commenté la NASA.