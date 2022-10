Le X-57 se dirige vers son premier vol en tout électrique

360 kg de batteries en cabine...

Le X-57 Maxwell de la Nasa a franchi une nouvelle étape vers son premier vol avec l'installation réussie de deux blocs de batteries lithium-ion de 180 kg chacun dans la cabine de l'avion. Le projet X-57 est le premier avion électrique entièrement expérimental de l'agence. Pour en arriver là, l'équipe du projet X-57 a testé à plusieurs reprises les batteries pour s'assurer qu'elles pouvaient alimenter l'avion en toute sécurité pendant tout un vol, et a conçu des boîtiers légers sur mesure pour maintenir les batteries en sécurité. Précédemment l'appareil, un Tecnam P2006T, a volé sur ses moteurs thermiques d'origine et a fait l'objet d'une primo campagne d'essais afin de déterminer ses qualités aérodynamiques, ses performances et caractéristiques. La voilure du bimoteur a été remplacée pour laisser place à une aile étudiée, conçue par la Nasa.

...Et des essais de vibration...

Après l'installation des batteries, l'équipage a testé avec succès le fonctionnement des moteurs du X-57 alimentés par batterie. Les moteurs avaient déjà fonctionné, mais ils tiraient leur énergie de l'installation d'essai ou des batteries lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur de l'avion. Avant le test de rotation des moteurs, les systèmes de contrôle des moteurs de croisière de l'avion ont été soumis à des tests de vibration aléatoires. Ces tests d'acceptation du matériel ont lieu sur des tables vibrantes réglées pour vibrer de manière aléatoire aux mêmes fréquences que les moteurs d'accélération, afin de s'assurer que tous les systèmes restent fonctionnels en vol.

...Précédant le premier vol tout électrique

Les moteurs de croisière ont été également placés sur un dynamomètre pour s'assurer qu'ils fonctionneront à la température, à la puissance, au couple, à la vitesse, à la tension et au courant maximum prévus pendant le vol. La Nasa effectuera les opérations de roulage puis se dirigera vers le vol une fois que les tests d'intégration et de système requis seront terminés et que l'avion fonctionnera comme prévu.

Un avion laboratoire pour l'industrie aéronautique américaine

Dans les mois à venir, le projet X-57 commencera une série de vols d'essai. Chacun d'entre eux s'appuiera sur les autres et les données recueillies permettront de comprendre le fonctionnement et les performances de l'avion. L'objectif principal du programme expérimental X-57 est de partager la conception de l'avion axée sur la propulsion électrique, le processus de navigabilité et la technologie avec l'industrie, les organismes de normalisation et les régulateurs afin d'informer les approches de certification pour la propulsion entièrement électrique sur les marchés émergents des avions électriques.