Le X-57 Maxwell en vue de son premier vol tout électrique

Tecnam P2006T comme plateforme

Le X-57 doit prendre son envol dans le courant de l'année. Avion déjà construit, puisqu'il utilise pour plateforme celle d'un Tecnam P2006T, l'appareil a été modifié, remplaçant ses moteurs à combustion interne par des moteurs électriques et des batteries. Actuellement, le X-57 arrive à la fin des essais au sol et est préparé pour l'installation des batteries.

Des batteries pour remplacer les moteurs à combustion interne

"Les leçons tirées du projet X-57 sont continuellement partagées avec l'industrie et le monde universitaire afin de développer des voies pour les futurs avions électriques nécessaires aux marchés émergents de mobilité aérienne avancée", commente la Nasa. Puisque l'avion X-57 sera alimenté par des batteries, il pourra fonctionner à l'électricité, démontrant ainsi les avantages environnementaux et économiques potentiels des avions électriques. Mais pas seulement, puisque le programme vise à expérimenter en réel la propulsion distribuée et les moteurs électriques liés.

Le pionnier aux Etats-Unis

"Le projet X-57 a apporté d'importantes contributions au domaine de la propulsion électrique des avions en tant que pionnier initial, en créant une base de connaissances qui influence les normes industrielles et contribue aux futures démonstrations de véhicules électriques", a déclaré Heather Maliska, responsable du projet X-57 au Armstrong Flight Research Center de la NASA à Edwards, en Californie.