Le WC-135R Constant Phoenix de retour en Europe
© USAF
publié le 15 février 2026 à 07:00

L’US Air Force a lancé une nouvelle campagne de prises de mesures radioactives en Europe. Un des trois Boeing WC-135R Constant Phoenix effectue des vols en très basse altitude sur des zones déjà survolées lors des précédentes campagnes.

Le 29 janvier, un avion de reconnaissance météorologique de l’US Air Force atterrissait sur la base aérienne américaine de Mildenhall (Royaume-Uni). Extérieurement, seuls la couleur, l’absence de perche de ravitaillement et surtout, la présence d’un pod de chaque côté de la cabine permettent de différencier ce Boeing WC-135R Constant Phoenix

15/02/2026 07:00
Défense

L’US Air Force a lancé une nouvelle campagne de prises de mesures radioactives en Europe. Un des trois Boeing WC-135R Constant Phoenix effectue des vols en très basse altitude sur des zones déjà survolées lors des précédentes campagnes.

Le 29 janvier, un avion de reconnaissance météorologique de l’US Air Force atterrissait sur la base aérienne américaine de Mildenhall (Royaume-Uni). Extérieurement, seuls la couleur, l’absence de perche de ravitaillement et surtout, la présence d’un pod de chaque côté de la cabine permettent de différencier ce Boeing WC-135R Constant Phoenix d’un ravitailleur KC-135R Stratotanker. Ce pod, situé à hauteur de

