Le turbopropulseur Catalyst de GE Aerospace est certifié par la FAA

Le Catalyst certifié Part 33

GE Aerospace a annoncé le 27 février 2025 que le turbopropulseur Catalyst a été certifié par l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA). La certification FAR (Federal Aviation Regulation) Part 33 a impliqué plus de 23 moteurs et plus de 190 tests de composants. Catalyst est le nouveau turbopropulseur avancé du motoriste américain, et le premier turbopropulseur à être certifié selon les normes les plus récentes, qui comprennent plus de 20 nouvelles exigences importantes, selon GE Aerospace.

Montée en cadence de la production

« Nous sommes désormais pleinement engagés dans la montée en cadence de la production du moteur en vue de son entrée en service pour le compte de nos clients », a déclaré Riccardo Procacci, président-directeur général de Propulsion and Additive Technologies chez GE Aerospace. Au cours du processus de certification, les moteurs d'essai ont effectué plus de 8 000 heures de fonctionnement, démontrant ainsi qu'ils atteignaient leurs principaux objectifs de performance.

Destiné au Beechcraft Denali

« Catalyst a fait l'objet d'un processus de certification et d'essais rigoureux. Nous sommes satisfaits des performances du moteur tout au long de ses campagnes d'essais au sol et en vol, et nous restons pleinement concentrés sur le soutien à Textron Aviation dans le cadre du processus de certification et de la préparation de l'entrée en service du Beechcraft Denali », a ajouté Paul Corkery, directeur général de Catalyst chez Avio Aero.

En Italie, en République tchèque, en Pologne et en Allemagne

Le moteur, grâce à son rapport de pression global de 16:1, devrait avoir une consommation de carburant offrant un gain de 18 % et une puissance en croisière majorée de 10 %, par rapport aux concurrents de la même catégorie. Le Catalyst introduit deux étages d'aubes de stator variables, des aubes de turbine haute pression refroidies, et présente des composants fabriqués par fabrication additive. Le moteur Catalyst a été conçu, développé et fabriqué sur les sites de GE Aerospace en Europe, notamment Avio Aero en Italie, en République tchèque, en Pologne et en Allemagne.