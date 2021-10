Le GE Catalyst réalise son premier vol

Sur un banc d'essai volant Beechcraft King Air

Le moteur Catalyst de General Electric Aviation, entièrement conçu et fabriqué en Europe, a effectué son premier vol le jeudi 30 septembre sur un banc d'essai volant Beechcraft King Air. Le vol réussi d'une heure et quarante minutes a décollé de l'aéroport de Berlin avant que l'appareil ne revienne s'y poser. Le programme du moteur Catalyst a été officiellement lancé en 2015. Le premier tour de piste du turbopropulseur sur le banc d'essai volant a commencé en décembre 2020. En parallèle, GE Aviation Turboprop a également livré son premier moteur apte au vol à son client de lancement, Textron Aviation, pour le monomoteur Beechcraft Denali. À ce jour, 16 moteurs d'essai ont accumulé plus de 2 600 heures de fonctionnement dans le cadre d'essais au sol et réalisé quatre essais de certification.

Un moteur GE aux accents de plusieurs pays européens...

"Nous sommes très heureux de ce premier vol réussi et fiers de notre équipe de professionnels et de spécialistes venus de toute l'Europe", a déclaré Riccardo Procacci, PDG et directeur général d'Avio Aero et de GE Aviation Turboprop Engines. "Le premier vol du Catalyst ouvre un monde d'opportunités sur le marché de l'aviation d'affaires et générale avec notre client de lancement Textron Aviation, mais aussi dans l'espace de la défense pour des applications comme les drones et les appareils d'entraînement. Il peut être, en outre, un noyau super efficace qui peut ouvrir notre chemin vers l'hybridation du vol", poursuit Riccardo Procacci.

...Dans la gamme des 850 à 1 600 ch

C'est également le premier moteur et premier turbopropulseur moderne à régulation numérique à pleine autorité (FADEC) de GE, destiné à la gamme de 850 à 1 600 ch. Le Fadec est capable de fournir un contrôle de la puissance et de l'hélice semblable à celui d'un jet, avec un seul levier, et réduit la charge de travail du pilote tout en offrant un plus grand niveau de contrôle et de réactivité. Le moteur présente un rapport de pression global de 16 à 1, le meilleur du secteur, avec selon son constructeur une consommation de carburant inférieure de 20 % et une puissance de croisière supérieure de 10 % par rapport aux concurrents de la même classe de taille. La chaîne d'approvisionnement et l'assemblage du moteur Catalyst continueront d'être basés dans l'écosystème industriel européen. Les sites GE concernés sont : GE Aviation Czech (République de Tchécoslovaquie), Avio Aero d'Italie et de Pologne, GE Aviation Advanced Technology de Munich (Allemagne), GE Engineering Design Center de Varsovie (Pologne).