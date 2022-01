En attendant l'arrivée lointaine du Pak-Da, Tupolev a modernisé son Tu-160 dont les équipements et systèmes dataient de la décennie 1970. Ainsi équipé de nouveaux turboréacteurs et de nouveaux équipements, c'est une prouesse technologique, opérationnelle et industrielle qui prend l'air sous forme du Tu-160M. [...] (848 mots)