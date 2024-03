Remplacer tout un pan de l'aviation civile...

Le TsAGI, ou Institut central d'aérohydrodynamique russe, a effectué des essais en soufflerie d'un modèle d'avion avancé, caractérisé par une propulsion dont la particularité est d'être localisée au niveau des saumons d'aile et sous forme d'une propulsion électrique distribuée. Le projet a été développé dans le cadre de la R&D de MANGo-TsAGI, c'est-à-dire tel que cela est expliqué d'un avion apparenté à un commuter de nouvelle génération, à destination des compagnies aériennes régionales. Confrontée à un embargo dû au conflit ukraino-russe, les Russes sont confrontés à la fin de vie de tout un parc aérien tel que les Antonov, qui étaient l'épine dorsale des avions court (très) court courriers. A la fois utiles, polyvalents, parfaitement adaptés aux conditions rustiques locales, les Antonov An-24, -28, -38 sans parler des vénérables biplans An-2 sont, pour le malheur des russes, des avions ukrainiens. Une des solutions est peut-être celle proposée par le TsAGI, à défaut de celle de la propulsion hydrogène déjà tentée via le Tu-155 mais dont le développement sans parler de l'exploitation du concept avaient été stoppés en raison de la fin de l'URSS.

...Avec le concours du TsAGI...

Selon les essais en soufflerie menés par le TsAGI, L'avion devrait être plus économe en carburant que les avions actuellement exploités du même type, grâce à sa propulsion de base en bout d'aile. D'un point de vue conceptuel, cette disposition des moteurs devrait améliorer la qualité aérodynamique de l'avion grâce à l'entrecroisement des tourbillons de bout d'aile par le souffle inversé. La configuration est également remarquable de par sa propulsion électrique distribuée supplémentaire composée de moteurs à hélice électriques installés sur le bord d'attaque de l'aile. Cette propulsion vise à augmenter l'efficacité de la portance de l'aile par un soufflage à haute portance.

...Pour un avion ADAC

En outre, le modèle d'avion a été utilisé pour tester les outils permettant d'accroître l'efficacité des commandes des avions ADAC (Avion à décollage et atterrissage courts) - mini-volets, flaperons à deux sections (commandes d'avion fonctionnant à la fois comme un volet et un aileron), etc. Les essais ont été réalisés dans la soufflerie TsAGI à différentes vitesses d'écoulement de l'air dans une large gamme d'angle d'attaque et d'angle de dérapage, et comprenaient la simulation du fonctionnement de la propulsion de base et de la propulsion électrique distribuée.

Une aérodynamique avec propulsion distribuée

Les essais ont révélé que l'installation en bout d'aile d'une propulsion réduisait la traînée jusqu'à 30 %, augmentant ainsi la qualité aérodynamique et, par conséquent, réduisant la consommation de carburant. Parallèlement, les essais en soufflerie ont confirmé que la propulsion électrique distribuée utilisée au décollage et à l'atterrissage augmentait le coefficient de portance maximal de 40 %, et que le soufflage à haute portance effectué simultanément par les hélices et de la propulsion électrique distribuée l'augmentait jusqu'à 70 %. Cela permettra à l'avion conçu d'utiliser des pistes plus courtes et d'opérer dans les zones russes difficiles d'accès.