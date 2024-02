Le Tribunal de l'Union Européenne annule à nouveau l'approbation d'une aide d'Etat des Pays-Bas à KLM

Le Tribunal de l'Union Européenne a annoncé le 7 février avoir annulé l'approbation d'une aide d'Etat des Pays-Bas à KLM, s'élevant à 3,4 milliards d'euros, qui avait été versée pendant la période de la Covid-19. Approuvée en 2020 par la Commission Européenne, cette aide visait à fournir temporairement à la compagnie aérienne néerlandaise des liquidités dans le contexte de la pandémie. En 2021, le Tribunal de l'UE avait néanmoins une première fois annulé la décision de la Commission pour "défaut de motivation en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de la mesure en question". Quelques mois plus tard, la Commission avait adopté une nouvelle décision, considérant que "l'aide d'Etat était compatible avec le marché intérieur et que KLM et ses filiales étaient les seules bénéficiaires de l'aide, à l'exclusion des autres sociétés du groupe Air France-KLM". Le nouveau jugement du tribunal annule donc une nouvelle fois cette approbation, estimant que la Commission "a commis une erreur dans la définition des bénéficiaires de l'aide d'Etat octroyée, en en excluant la holding Air France-KLM et Air France, deux sociétés faisant partie du groupe Air France-KLM".

Les aides d'Etat à Lufhansa et SAS aussi invalidées

La Cour de justice européenne avait déjà annoncé le 20 décembre 2023 avoir annulé les aides massives de la France à Air France et Air France-KLM, estimant que la Commission Européenne avait commis une "erreur" en donnant son autorisation. Saisie par les compagnies aériennes Ryanair et Air Malta, la CJUE avait considéré que les mesures d'aides étaient "contraires au droit de l'Union Européenne". Cette décision faisait déjà écho à un précédent jugement remontant à mai 2023. Saisi déjà par la compagnie Ryanair, la Cour de Justice de l'Union européenne avait aussi invalidée les plans d'aide à Lufthansa par l'Allemagne et par le Danemark et la Suède à la compagnie SAS. Mais là encore, ces décisions n'ont pas eu véritablement de suites puisque les aides étatiques avaient été déjà remboursées avant que la Cour de Justice rende son jugement.

Les aides d'Etat à KLM et Air France déjà remboursées

Contactée par la rédaction d'Air&Cosmos, la direction du groupe aérien franco-néerlandais a fait la déclaration suivante : « Air France-KLM et KLM prennent note de l'arrêt rendu aujourd'hui par le Tribunal de l'Union européenne annulant une décision de la Commission de 2021 qui a approuvé diverses mesures d'aide d'État néerlandaises pendant la crise du Covid-19. Air France-KLM et KLM étudieront attentivement ce jugement et évalueront ses implications. Ils examineront l'opportunité de se pourvoir en cassation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Air France-KLM rappelle que KLM a entièrement remboursé les prêts accordés au titre du cadre temporaire Covid-19 pour les aides d'État en juin 2022 et qu'Air France-KLM a respecté et rempli toutes les conditions de sortie de toutes les aides d'État accordées au titre du cadre temporaire Covid-19. Encadrement des aides d’État le 19 avril 2023. »