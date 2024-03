Le trafic global 2023 des aéroports français toujours en retrait par rapport à 2019

Même si le trafic aéroportuaire français est globalement en passe de retrouver les niveaux pré-crise de 2019, cela n'a pas encore été le cas durant l'année 2023. Selon les statistiques recueillies et publiées par l'UAF (Union des Aéroports Français), le trafic aéroportuaire français a atteint en 2023 un total de 198 680 952 passagers, soit une augmentation de 14,2% par rapport à 2022 (près de 25 millions de passagers supplémentaires), mais encore un retrait de 7,3% par rapport à 2019.

La part du trafic low cost en forte augmentation

L'année 2023 a été marquée par trois grands phénomènes. Le premier est la poursuite de la pénétration du trafic low cost. Il représente désormais 43.2% du trafic de la France métropolitaine, soit plus de 80 millions de passagers, alors qu’il représentait 35% du trafic en 2019. Le trafic low-cost a amplement dépassé son niveau de 2019 (+13,8%), tandis que le trafic traditionnel n’a pas achevé le rattrapage de son niveau pré COVID (80,8% de son niveau de 2019). Le trafic low-cost représente désormais 61,4% du trafic des grands aéroports régionaux (Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Bâle-Mulhouse et Paris-Beauvais). La part du trafic low-cost dans le trafic total des 15 premiers aéroports métropolitains a augmenté de 7,6 points de pourcentage entre 2019 et 2023 (42,4% contre 34,8%). Le trafic low-cost représente désormais plus de 70% du trafic total de 17 aéroports français en 2023 (pour seulement 11 aéroports en 2019) et plus de 99% pour trois d’entre eux (Carcassonne Sud de France, Paris-Beauvais et Béziers – Cap d’Agde Hérault Occitanie).

Une croissance de trafic portée par l'international

Le deuxième phénomène de 2023 est une croissance du trafic portée par l'international. Le trafic international a augmenté de +20,2% par rapport à 2022 et reste en dessous de son niveau de 2019 (-2,8%). Le trafic domestique a, quant à lui, diminué par rapport à 2022 (-1,7%) et reste encore inférieur de 20,8% à son niveau de 2019. Ainsi, en 2023, la croissance du trafic total est essentiellement portée par la reprise du trafic international. La baisse du trafic domestique est essentiellement associée au déclin du trafic radial (Paris-Région). À l’exception des lignes entre Paris et Nice, les principales radiales peinent à retrouver leur niveau de trafic de 2019, notamment sous l’effet du désengagement d’Air France. Le manque de dynamisme du trafic domestique est responsable des difficultés de certains aéroports à retrouver leur niveau de trafic de 2019. Le trafic international représente désormais 77% du trafic de la France métropolitaine en 2023 (contre 74% en 2019).

Des résultats contrastés selon les plateformes

L'année 2023 est enfin marquée par des résultats très contrastés selon les plateformes. Les grands aéroports régionaux, qui représentent plus du tiers du trafic métropolitain, affichent des résultats hétérogènes en fonction de leur exposition au trafic domestique et low-cost. L’aéroport de Paris-Beauvais a passé cette année pour la première fois la barre symbolique des 5 millions de passagers (+41,6% par rapport à 2019). Néanmoins, aucun des autres grands aéroports régionaux n’a excédé son niveau de trafic de 2019, à l’exception de Marseille (+6,4%). L’aéroport de Nice Côte d’Azur s’en approche (-2,0% par rapport à l’année 2019), mais les cinq autres grands régionaux n’ont pas encore rattrapé leur trafic pré-crise. Ce phénomène s’explique, notamment, par la perte de la liaison vers Paris-Orly pour l’aéroport de Bordeaux et par le repli d’Air France pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac (-18,9% par rapport à 2019).

Les plateformes parisiennes représentent plus de la moitié du trafic des aéroports métropolitains (53,6% du trafic, une proportion égale à celle de 2019). Avec encore des marchés long-courriers perturbés, notamment du côté de l’Asie, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est toujours en retrait de 11,5% par rapport à son trafic de 2019, tandis que celui de Paris-Orly, plus tourné vers le court et moyen-courrier, a lui dépassé son trafic de 2019 de 1,4%. Au total, les deux plateformes parisiennes ont accueilli près de 100 millions de passagers, soit 92,3% du trafic de 2019. En dépit de l’hétérogénéité des résultats, la reprise globale du trafic est en cours dans l’ensemble des aéroports puisqu’en 2023, 74% des aéroports français ont retrouvé plus de 80% de leur niveau de trafic de 2019 (contre 55% en 2022).