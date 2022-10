Le trafic des aéroports européens à 88% des niveaux pré-crise

Les statistiques de fréquentation publiées le 27 octobre par ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des aéroports) montrent que le trafic passagers européen poursuit son rétablissement. Pour la période du troisième trimestre de l'année 2022, il est en augmentation de 61% par rapport à la même période de 2021, avec un très fort bond du trafic international (+84%) et un trafic domestique qui connaît une hausse plus limitée (+14%). En comparaison du niveau pré-crise de 2019, le trafic des aéroports européens est encore en recul de 12%, mais avec une forte amélioration par rapport aux niveaux du second semestre (-17%) et du premier trimestre (-39%).

Fort rebond de trafic pour les aéroports de Grande-Bretagne

Le marché EU+ (incluant le trafic des aéroports de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Islande et de Norvège) a connu une croissance de 74% de son trafic par rapport à la même période de 2021, avec les meilleures performances enregistrées par les aéroports de la Grande-Bretagne (+202%), la Finlande (+194%), et d'Irlande (+188%). Ce fort rebond se justifie par le fait que les gouvernements de ce pays ont mis plus de temps en 2021 à desserrer les restrictions de voyages.

Paris-Orly a déjà retrouvé son niveau de trafic de 2019

Le trafic passagers dans les cinq premiers aéroports européens ont augmenté de 79,4% par rapport à la même période de 2021, mais reste inférieur de 16,9% par rapport au niveau du troisième trimestre 2019 (pré-crise), notamment à cause des restrictions qui subsistent dans de nombreuses parties de l'Asie. Istanbul est l'aéroport le plus fréquenté et le seul grand hub européen qui a retrouvé ses niveaux de trafic pré-crise (+3% par rapport à 2019). Le trafic du troisième trimestre 2022 est en augmentation de 56,1% par rapport au troisième trimestre 2021. Les aéroports de Londres-Heathrow (+187,1%) et Paris-CDG (+83%) viennent ensuite et voient leur trafic être toujours en retard de 18,4% et 19,9% par rapport aux niveaux de 2019. Ils sont suivis par Amsterdam-Schiphol (+54,1%) et Francfort (+62,3%), qui restent en retrait de 20% par rapport au niveau pré-crise. D'autres aéroports ont déjà récupéré leurs niveaux de trafic de 2019 ou les tangentent. C'est notamment le cas de Paris-Orly qui au troisième trimestre 2022 a vu son trafic être en croissance de 3,7% par rapport à 2019. Les aéroports de Palma de Majorque (-2,4% par rapport à 2019), Athènes (-5%), Lisbonne (-5,2%), Antalya (-8,2%) et Londres-Stansted (-9,6%) sont très proches de leurs niveaux de 2019. Enfin, Madrid n'a accueilli que 2% de moins de Francfort, et se place à la sixième position européenne (-14,5% par rapport au trafic du troisième trimestre 2019).