Le trafic aéroportuaire européen en juillet frôle le niveau de 2019

Le trafic passagers des aéroports européens n'a jamais été aussi près de retrouver la dynamique de croissance d'avant crise. Le trafic pour le mois de juillet, selon les statistiques d'ACI Europe (branche européenne du Conseil international des aéroports), n'est en retrait que de 3% par rapport à celui du même mois. Une amélioration par rapport au mois précédent, puisque le trafic du mois de juin était encore en retrait de 5,9% par rapport à celui de juin 2019. Comparativement au même mois de 2022, le trafic aéroportuaire de juillet 2023 est en croissance de 12,8%.

Plusieurs marchés tirent leur épingle du jeu

Le marché EU+ a vu son trafic se stabiliser en juillet en retrait de 4,3% par rapport au niveau pré-crise (juillet 2019), et en croissance de 12,7% par rapport au trafic du même mois de 2022. Les meilleures performances viennent des marchés qui sont dépendants du tourisme réceptif ou liés au trafic transatlantique, comme les aéroports d'Islande (+16,2%), Croatie (+15,7%), Grèce (+14,8%), Portugal (+10,5%), Luxembourg (+10,5%), Pologne (+7,1%), Malte (+6,3%), Chypre (+3%), Italie (+2,3%), Espagne (+1,3%) et Irlande (+0,6%) par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

A l'inverse de ces aéroports qui ont retrouvé leurs niveaux d'avant crise, on trouve des aéroports dont le trafic est encore loin d'avoir retrouvé leur niveau de 2019. C'est ainsi le cas des aéroports de Finlande (-31% par rapport à juillet 2019), de Slovénie (-27,4%), Bulgarie (-22,9%), Allemagne (-19,2%) et Suède (-17,9%). En revanche, le trafic des aéroports britanniques est en bonne voie de rétablissement (-4,7% par rapport à juillet 2019), suivis par les aéroports français (-6,6%).

L'apport du trafic low cost

Pendant ce temps, les aéroports dans le reste de l'Europe sont parvenus à retrouver leur niveau de trafic de 2019 en juillet et l'ont même dépassé (+3,7%). Les performances plus impressionnantes des aéroports européens non communautaires sont celles de l'Albanie (+116,6%) et du Kosovo (+41,5%) qui bénéficient d'une forte expansion de compagnies low cost ou d'un déplacement de la demande du marché russe, comme l'Ouzbekistan (+72,6%), l'Arménie (+70,4%) et le Kazakhstan (+66,4%). La Turquie a aussi dépassé en juillet son niveau de trafic de juillet 2019 (+6,5%).

Londres-Heathrow pointe en pole position

Le trafic dans les cinq plus importants aéroports européens reste en juillet en retrait de 4,3% par rapport au niveau pré-crise. Cela est notamment du à la reprise qui reste encore un peu faible du trafic venant de Chine. Comparativement à juillet 2022, le trafic est néanmoins en hausse de 15,1%, notamment grâce à la forte reprise du trafic transatlantique. Alors que Londres-Heathrow a été en juillet l'aéroport avec le plus fort trafic et un niveau très proche de juillet 2019 (-1,2%), il est suivi par l'aéroport d'Istanbul dont le trafic est le seul, parmi les cinq premiers aéroports européens, à avoir dépassé le niveau de 2019 (+16,5%). Il est suivi par Paris CDG (-11,5%), Francfort (-13,1%) et Amsterdam-Schiphol (-10,6%).