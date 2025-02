Le trafic aéroportuaire européen a renoué avec le niveau pré-pandémique en 2024

Le trafic aéroportuaire européen a dépassé à nouveau son niveau de 2019 l'année dernière, avec un total de 2,5 milliards de passagers, selon les statistiques publiées par ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des Aéroports). Cela représente une croissance de 7,4% par rapport à 2023, et de 1,8% par rapport à 2019. Cette croissance est impulsée par le trafic international (+8,8% par rapport à 2023) plus que par le trafic domestique (+2,5%), qui est resté en deça des niveaux pré-pandémiques (-6,3% par rapport à 2019). Plus globalement, 47% des aéroports européens restent en dessous des volumes pré-pandémiques.

La Hongrie et la République Tchèque font le plein

Les pays qui ont eu les plus fortes croissances de trafic dans la zone EU+ (Union Européenne, EEA, Suisse et Grande-Bretagne), sont la Hongrie et la République Tchèque (+18,9%), l'Estonie (+18%), la Pologne (+15,6%), Malte (+14,8%), la Croatie (+13,7%), l'Italie (+11%) et la Grèce (+10,1%). Dans le reste de l'Europe, l'Albanie (+47,5%), la Moldavie (+46%), l'Ouzbékistan (+36,6%), la Bosnie-Herzégovine (+33,8%) et la Géorgie (+23,9%). Les aéroports de vingt marchés nationaux n'ont pas retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques, incluant les pays marqués par la guerre comme l'Ukraine (-100%) ou Israel (-41,5%), mais aussi la Finlande (-25,1%) et la Suède (-23,5%).

Londres-Heathrow en pole position

Par aéroports, c'est Londres-Heathrow qui est en pole position européenne avec un trafic total de 83,9 millions de passagers (+5,9% par rapport à 2023, +3,7% par rapport à 2019). Istanbul est en deuxième position avec 80,1 millions de passagers (+5,3% par rapport à 2023 et +16,9% par rapport à 2019). Paris CDG se place en troisième position, avec un total de 70,3 millions de passagers (+4,3% par rapport à 2023, mais -7,7% par rapport à 2019). La quatrième place est tenue par Amsterdam-Schiphol, avec un total de 66,8 millions de passagers (+8% par rapport à 2023, mais -6,8% par rapport à 2019). Le top 5 est complété par l'aéroport de Madrid qui a accueilli en 2024 un total de 66,1 millions de passagers (+9,9% par rapport à 2023 et +7,2% par rapport à 2019).