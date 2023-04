Le tout premier EC-37B Compass Call bientôt livré

L3Harris a récemment annoncé que le premier avion de guerre électronique EC-37B Compass Call était terminé et qu'il sera prochainement livré à l'US Air Force. L'arrivée de cet appareil représente un saut capacitaire pour l'USAF : il remplacera les EC-130H Compass Call tout en étant plus performant, moins coûteux et plus simple à entretenir.