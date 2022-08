Le tout nouveau VAMPIRE, NASAMS supplémentaires,... 3 milliards de dollars d'aide militaire à moyen/long terme pour l'Ukraine

Un package record

Le 24 août, le département de la Défense (DoD) américain a annoncé dans un communiqué de presse une aide importante pour les Ukrainiens : contrairement aux précédentes aides, celle-ci ne comprend pas des matériels livrés directement mais s'étale dans le temps. Elle comprend notamment :

Six systèmes antiaériens National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) ainsi que des munitions

+245.000 obus d'artillerie de 155 mm

+65.000 obus de mortiers de 120 mm

+24 radars de contrebatterie (modèle non identifié)

des roquettes à guidée laser

des drones RQ-20 Puma

le tout nouveau système lance-roquettes à guidée laser VAMPIRE

des fonds pour l'entrainement mais aussi la maintenance et le soutien

Quelques informations sur les matériels

Le tout nouveau VAMPIRE

C'est un système très récent car L3Harris ne l'a dévoilé qu'au début du mois de mai 2022. Le Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) se compose d'un lanceur et une boule ISR Wescam MX-10 RSTA-D. Elle permet à l'opérateur (un seul opérateur suffit) d'utiliser les nombreux capteurs pour trouver, suivre sa cible automatiquement (en mouvement ou à l'arrêt) et diriger la ou les roquettes avec son pointeur laser.

Il s'agit d'un système léger et capable d'être transporté sur n'importe quel véhicule de petite taille, comme par un exemple un pick-up disposant d'une surface plate. L'installation en tant que telle ne prend que deux heures avec seulement deux personnes et des outils tout à fait standards. L'idée est vraiment d'offrir un appui feu léger et intégrable sur de nombreuses plateforme mais avec une capacité ISR et une précision élevée.

Enfin, le panier de roquettes peut tirer jusqu'à quatre roquettes à guidée laser, comme par exemple l'AGR-20 APKWS (roquette Hydra 70 à guidée laser). En fonction des munitions utilisées, le VAMPIRE peut donner un appui feu sol-sol mais sol-air, la Wescam MX-10 étant tout à fait capable d'accrocher, de suivre et de guider les munitions sur un drone ou un hélicoptère en vol ou en vol stationnaire.

NASAMS et les obus d'artillerie

En ce qui concerne le NASAMS, ce système avait déjà été analysé dans cet article . Au total, ce sont plus de huit NASAMS qui seront livrés par les États-Unis.

Pour les obus d'artillerie et de mortiers, ils ont la chance d'être des obus respectant les standards OTAN : les obusiers PzH 2000, CAESAr ou tout autre obusier de 155 mm respectant les standards OTAN sont tous capables de tirer les obus de 155 mm de confection américaine. De fait, ces munitions sont un atout logistique conséquent pour les Ukrainiens utilisant les obusiers de 155 mm (ou les mortiers de 120 mm pour les obus de mortiers du calibre 120 mm).

RQ-20 Puma

Pour les drones RQ-20 Puma d'AeroVironment, ce n'est pas la première fois qu'ils sont livrés aux Ukrainiens. Il s'agit d'un drone d'observation destiné à l'infanterie :