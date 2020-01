Le Tempest bénéficiera d'un démarreur électrique développé par Rolls-Royce

Rolls-Royce pourrait équiper le futur Tempest, destiné à succéder à l'Eurofighter Typhoon au sein de la RAF, d'un système de démarrage électrique intégré des turboréacteurs. But de la manoeuvre : gagner de la place, supprimer le boîtier accessoires mais également augmenter la génération d'énergie électrique.

En 2014, Rolls-Royce a conçu un générateur de démarrage électrique entièrement intégré au cœur d'une turbine à gaz, maintenant connu sous le nom de Embedded Electrical Starter Generator ou programme de démonstration E2SG. Le lancement de la deuxième phase du projet en 2017 a vu l'inclusion d'un deuxième générateur électrique relié à l'autre corps du turboréacteur. Il comprend également un système de stockage d'énergie dans le réseau électrique et la capacité à gérer intelligemment l'approvisionnement en énergie entre tous ces systèmes.

" Le générateur de démarrage intégré électrique permettra d'économiser de l'espace et de fournir la grande quantité d'énergie électrique requise par les futurs avions de combat. Les turboréacteurs existants génèrent de l'énergie à l'aide d'un boîtier accessoires relié au moteur, qui entraîne un générateur. En plus d'ajouter des pièces mobiles et de la complexité, l'espace requis à l'extérieur du moteur pour le boîtier accessoires et le générateur se reporte sur le fuselage et la cellule, ce qui n'est pas souhaitable dans une plate-forme furtive ", a déclaré Conrad Banks, ingénieur en chef pour les programmes futurs chez Rolls-Royce.

Les machines électriques montées sur deux corps de turboréacteur permettent, par combinaison de fonctionnement comme moteur ou générateur, la production d'une série d'effets fonctionnels sur le moteur, y compris le transfert de puissance électrique entre les deux bobines.

Tout au long du programme Tempest, Rolls-Royce continuera à faire mûrir les technologies électriques démontrées par le programme E2SG, avec une troisième phase d'essais susceptible d'inclure un nouveau système de gestion thermique intégré au système global.