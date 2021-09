Le "Spirit of Innovation" de Rolls-Royce a volé pour la première fois

Un premier vol attendu...

Le "Spirit of Innovation", l'avion entièrement électrique de Rolls-Royce, a réalisé son premier vol le 15 septembre 2021. C'est à 14 h 56 que le monomoteur a pris son envol, propulsé par son puissant groupe motopropulseur électrique de 400 kW (soit plus de 500 ch) et le bloc de batteries le plus puissant jamais assemblé pour un avion monomoteur de surcroit. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la tentative de record du monde de l'avion et d'un autre jalon sur le chemin de la décarbonisation de l'industrie aéronautique, par le biais d'un appareil fin, racé et il faut bien le dire, élégant.

... au décollage de Boscombe Down...

L'avion a décollé du site de Boscombe Down, base historique d'essais en vol du ministère britannique de la défense, qui est géré par QinetiQ, et a volé pendant environ 15 minutes. Le site a une longue tradition de vols expérimentaux et ce premier vol marque le début d'une phase intense d'essais en vol au cours de laquelle Rolls-Royce recueillera de précieuses données sur les performances du système d'alimentation électrique et de propulsion de l'avion. Le programme Accel, abréviation de "Accelerating the Electrification of Flight" (Accélération de l'électrification du vol), comprend des partenaires clés tels que YASA, le fabricant de moteurs et de contrôleurs électriques, et la start-up aéronautique Electroflight.

... Pour 15 min qui signent le début de la campagne d'essais

" Le premier vol du "Spirit of Innovation" est une grande réussite pour l'équipe Accel et Rolls-Royce. Nous nous concentrons sur la production des percées technologiques dont la société a besoin pour décarboniser le transport aérien, terrestre et maritime, et saisir l'opportunité économique de la transition vers le net zéro. Il ne s'agit pas seulement de battre un record du monde. La technologie avancée de batterie et de propulsion développée pour ce programme a des applications passionnantes pour le marché de la mobilité aérienne urbaine et peut contribuer à faire du "jet zéro" une réalité ", a déclaré Warren East, PDG de Rolls-Royce.

Une technologie qui sera dérivée

Rolls-Royce propose à ses clients un système de propulsion électrique complet pour leur plate-forme, qu'il s'agisse d'un avion à décollage et atterrissage vertical électrique (ADAVe ou eVTOL) ou d'un commuter. "Nous allons utiliser la technologie du projet Accel et l'appliquer à des produits destinés à ces nouveaux marchés passionnants. Les caractéristiques que les "taxis aériens" exigent des batteries sont très similaires à celles développées pour le "Spirit of Innovation" afin qu'il puisse atteindre des vitesses de plus de 480 km/h - ce que nous visons dans notre tentative de record du monde. En outre, Rolls-Royce et l'avionneur Tecnam travaillent actuellement avec Widerøe, la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie, pour livrer un avion de passagers entièrement électrique pour le marché des navettes, qui devrait être prêt pour le service payant en 2026", commente Rolls-Royce.